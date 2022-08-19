Украинская экономика - не Кащей Бессмертный, а рептилия

Привычно высокомерный взгляд на экономическую ситуацию на Украине очень мешает рассмотреть реальные факты и изучить причины живучести организма, который именуют украинской экономикой.

В моем предыдущем посте факт снижения цен на бензин и дизель на Украине вызвал довольно сильное обсуждение на ТГ каналах, перепостивших его, и звучало возбужденное возмущение : « Как это так? Почему это у них цены на заправках снижаются? Кто позволил?»

Очень глубокий аналитик SPYDELL_Finance в публикации ТГ от 17 августа, отметив феноменальный рост поставок товаров из ЕС с марта 2022 года, не смог найти ответ, «откуда деньги на огромный импорт из ЕС у мертвой экономики и нарушенных логистических и финансовых потоков?»

Недавняя девальвация гривни на 25 процентов, которую провел НБУ, выглядит легким волнением на фоне, например, трехкратного падения стоимости турецкой лиры в 2021 году, и 30 процентной девальвации лиры уже в 2022.

При этом совершенно очевиден факт – украинская экономика потеряла доступ к портам, которые обеспечивали львиную долю экспорта металла и руды, утратила доступ к большей доле разрабатываемых месторождений угля, практически вся промышленность Украины, сосредоточенная на юго-востоке Украины оказалась либо в зоне контроля России, либо в зоне боевых действий.

В большинстве регионов Украины возникла огромная безработица, николаевский губернатор Ким озвучит, что в Николаеве 80 процентов работающих потеряли работу.

Одновременно, финансовая невоенная помощь Евросоюза, направленная на поддержание стабильности ситуации, не превышает 1-1.5 миллиардов долларов в месяц, что явно не покрывает дефицит бюджета, исчисляемый в 5-7 миллиардов.

Однако, вместо изучения этого феномена, российские эксперты привычно занимаются ожиданием холодной зимы, когда «все замерзнут, и все развалится», и злорадным подсчетом запасов газа в украинских газохранилищах.

А это – очень плохая стратегия.

Несмотря на то, что меня на многих передачах именуют «экономистом», я таковым не являюсь, и выскажу просто свои соображения по этому поводу.

На мой взгляд, во-первых, экономика Украины очень диверсифицирована. Источником доходов кроме металлургии, является и сельское хозяйство (которое все же собрало неплохой урожай в этом году), и собственная добыча газа, и поставки древесины и переводы гастарбайтеров.

Но главным столпом украинской экономики является ее очень мощная и развитая энергетика и очень хорошая транспортная железнодорожная инфраструктура.

Во-вторых, эти базовые отрасли имеют очень большое резервирование. В России можно представить коллапс, который возникнет при разрыве транспортной артерии, например, М-4 или Транссиба.

На Украине транспортная сеть – это не редкие магистрали, а паутина из железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые легко позволяют перенаправить по другому пути все грузы и потоки. Аналогично, мощности электрогенерации на Украине многократно превышают потребности экономики, а распределенность ТЭС и АЭС по территории Украины позволяют не допускать массовых отключений при повреждении ЛЭП или выходе из строя подстанций.

В-третьих, одной из причин устойчивости финансовой системы является мизерная социальная нагрузка на бюджет, по сравнению с любой страной не только Европы.

Да, пенсионеров на Украине немало, но пенсии мизерны и не индексируются. Кроме того, с бюджета сброшены не только пенсионеры Донбасса и Крыма, но и уже пенсии тех, кто остался на Херсонщине или Запорожье фактически заблокированы на карточках украинских банков.

Прекращены выплаты практически всех социальных пособий, не похоже, что будут платить какие-то субсидии на ЖКХ.

В-четвертых, на стабильность финансовой ситуации влияет политическая поддержка Запада. Транши, хотя и сравнительно небольшие, приходят вовремя, и позволяют избежать дефолтов, в, значит, позволяют размещать военные облигации на финансовых рынках.

В политической поддержке Западом кроется главный секрет, почему в Сирии или Венесуэле девальвация достигала тысяч процентов, а на Украине она пока составляет всего 25 процентов.

Понимая источники устойчивости украинской экономики, можно понимать самые уязвимые места, по которым можно воздействовать как экономическими, так и военными рычагами. Можно выводить из строя тягловые подстанции не только в целях прекращения поставок вооружения, но и для усложнения логистических цепочек.

Можно выводить из строя компрессорные станции на газохранилищах, усложнять пути поставок бензина и дизельного топлива из Европы, перекрывать поставки древесины и растительного масла в Европу.

Но эти меры не должны быть ударами по хвосту рептилии Ящерица не замерзнет зимой, отрубленный хвост не станет причиной ее гибели.

Украинская экономика – не Кащей Бессмертный, это рептилия, вполне смертная и недолгоживущая.

Просто не нужно бить по хвостам.