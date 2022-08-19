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Московский листок

А к СВО точно готовились?

Опубликовано 19.08.2022 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
А к СВО точно готовились?

По бюджетным учреждениям пошли письма с просьбой собирать средства для раненых.

"Уважаемые коллеги! Есть необходимость помочь госпитателю (называется конкретное лечебное учреждение, но обьект военный, мы название опустим).

Там лечатся наши военные из зоны СВО. Лекарства есть все. Но не хватает средств ухода для реанимации (пеленки, шампуни для мытья лежачих, средства от пролежней и тд) . Средства достаточно сложно приобрести".

Вопросов к помощи раненым нет, конечно. Это святое дело.

Но почему потребовался сбор пожертвований?

Почему не оказалось самого элементарного - средств ухода за тяжелыми больными? И это, повторю, в специализированном учреждении, относящемся к госпитальной базе тыла.

А что делается в госпитальной базе фронта?

А что в полевых госпиталях? Мадсанбатах?

Выходит, к началу СВО не было сделано стратегического запаса медицинских средств? И теперь собирают с миру по нитке, причем не столько в деньгах дело, а что и за деньги не купишь?

Эдак завтра будем щипать корпию, за неимением ваты?

И чего еще не озаботились накопить к началу СВО?

 А.Б.



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