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Московский листок

Перевозчиков почему-то не удовлетворил один из самых безопасных самолетов СССР

Опубликовано 19.08.2022 в разделе комментариев 0

самолет авиапром
Перевозчиков почему-то не удовлетворил один из самых безопасных самолетов СССР

Организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские 120-местные самолеты Як-42Д. Они позволят осуществлять рейсы за рубеж без опасения санкций.

У «АТ-Лизинг» 14 таких бортов — весной-летом компания обращалась с предложением к нескольким перевозчикам, пишут «Известия» со ссылкой на источники на авиарынке.

Но пока самолеты не устроили перевозчиков. И дело не в возрасте, а в эксплуатационных характеристиках.

Также лизингодатель готов поддерживать эксплуатацию самолетов в течение трех лет. На такой срок брать воздушные средства «никто не будет».

И экипажи на такие самолеты не готовят уже более десяти лет. Поэтому на рынке наблюдается жесткий дефицит пилотов на Як-42.

Вообще Як-42 очень хороший самолет, главное - относится с категории самых безопасных. И весь - отечественный.

Всего за свремя эксплуатации было потеряно 18 машин, из них 4 были уничтожены взрывом на стоянке в Донецке, то есть к характеристикам машины это отношения не имеет. Еще одна машина также была уничтожена на стоянке в Казани - в нее врезался другой руливший самолет.

4 самолета были уничтожены при попытке угона.

7 машин погибли из-за ошибок пилотирования в сложных условиях, один - во время тренировок спецназа.

И только две авиакатастрофы можно связать с недостатками самого самолета - первая авария в 1982 году вызвала 2-х летнюю остановку производства и необходимые контруктивные изменения. Вторая была связана с неправильной подготовкой к полету - это когда в Ярославле разбился хоккейный клуб "Локомотив"...

А вот эксплуатантов характеристики Як-42 не устраивают... Ну что ж, пусть разбирают одни самолеты, чтобы отремонтировать другие...

Может быть, пора создавать государственную авиакомпанию-лоукостер для внутренних перевозок исключительно на отечественной базе?

Чтобы во главу угла ставить не прибыль, а обеспечение перевозок?

 А.Б.



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