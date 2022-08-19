Два жителя Ростова-на-Дону по заказу с Украины сожгли машину полицейского с символом Z

Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу с Украины, сообщает ГУМВД России по региону.
Полицейские установили, что за поджог автомобиля подельники получили 15 тысяч рублей криптовалютой.
Ну, вообще-то нанесение непредусмотренной символики не привествуется правилами.
Я вот смотрю на полицейские машины и транспорт Росгвардии с литерами Z и не понимаю - у нас в Москве уже введен режим спецоперации? Ведь изначально этот символ на кузове именно это и означал.
Хотя, судя по прпавоприменителной практике, у нас уже лет десять спецоперация проводится...
Ну и второе, главное: 15 тысяч рублей вознаграждания!
Это повод дать большую премию за успехи соответствующему управлению в администрации президента и филиалам за успешную работу с молодежью! Каков уровень патриотизма - за 15 тысяч готовы на подвиг!
Успех пропаганды - ошеломительный!
А.Б.
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маркиз Наф-Наф написал 19.08.2022 11:11