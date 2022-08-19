В Эстонии продолжается зачистка истории

Москва направила ноту протеста в Министерство иностранных дел Эстонии из-за сноса танка - памятника Т-34, а также еще шести советских монументов, расположенных в городе Нарва.

Такое заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве.

16 августа, правительство Эстонии объявило о решении перенести танк - памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, который расположен в поселке Виймси под Таллином.

Позже в тот же день премьер-министр республики Кая Каллас сообщила о планах по переносу еще шести советских монументов, отметив также, что танк - памятник демонтируют по соображениям внутренней безопасности.

Ну да, а вдруг советский танк сорвется с постамента и поедет куда-нибудь восстанавливать советскую власть.

А с какой стати Нарва вообще эстонский город?

Основали крепость датчане в 13-м веке, когда предки современных эстонцев прятались по лесам и ели друг дружку, и ни грамоты, ни каменного строительства не знали.

Во время Ливонской войны в середине 16 века Нарва была взята войсками Ивана Грозного на 23 года.

В 1581 году Ругодив и Пернов (русские названия Нарвы и Пярну) названы в царской грамоте укра́инными городами - привет Киеву. Вот где была, оказывается, настоящая украина. Думаю, претензии Эстонии от Киева еще будут.

Во время осады 1581 года шведам удалось овладеть городом, после чего в нём было вырезано около 7000 русских. Про эстонцев опять никаких упоминаний.

Больше 100 лет Навра - шведский город. Лишь в 1704 году русские войска взяли Нарву. Теперь уже надолго. И опять никаких ээстонцев...

В Нарве28 ноября 1918 года была провозглашена Эстонская Советская республика (т. н. Эстляндская трудовая коммуна), просуществовавшая 52 .

19 января при поддержке Антанты вооружённые силы Эстонской Республики и русский Псковский добровольческий корпус взяли Нарву. По мирному договору между Советской Россией и Эстонией, Нарва осталась в составе Эстонии.

Кстати, летом 1993 года по решению городского совета в Нарве (а также в Силламяэ) был проведён референдум об автономии. По официальным данным, большинство поддержало автономию, но никакой автономии Нарва не получила...

Может, послать в Нарву новый танк, на замену старому?

А.Б.