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Московский листок

Война пришла в Россию

Опубликовано 19.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Война пришла в Россию https://forum-msk.org/material/news/1... 2 А к СВО точно готовились? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Перевозчиков почему-то не удовлетворил один из самых безопасных самолетов СССР https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Два жителя Ростова-на-Дону по заказу с Украины сожгли машину полицейского с символом Z https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Эстонии продолжается зачистка советской истории https://forum-msk.org/material/news/1...



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А к СВО точно готовились? (0)
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