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Московский листок

Обстрелы Николаева не ослабевают

Опубликовано 20.08.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Обстрелы Николаева не ослабевают

Что там в Николаеве

Обстрелы Николаева не ослабевают. Городские власти информируют, что под обстрел попала в очередной раз портовая инфраструктура. Судя по отзывам горожан, стреляли чем-то очень тяжелым.

Еще раз попали по массивному зданию Киево-Могилянки, так, что вывалилось мощное крыло фасада.

Катастрофа с водой приводит к тому, что на ремонт сетей отключают целые районы, и не успевают уложиться в срок. Население не готово платить 34 гривны за куб грязной коричневой соленой жижи, которую передают с огромными перебоями, и огромными темпами растут долги, достигнув 180 млн гривен только за воду

Водоканал не может свести концы с концами из-за постоянных разрывов сетей, и надеется на повышение тарифов.

Правда, Зеленский издал распоряжение, запрещающее повышение тарифов ЖКХ, но в списке услуг нет водоснабжения, и Водоканал Николаева приободрился, надеясь через местную власть протащить повышение цены на воду.

Только кто будет платить? Те, кто остались, не имеют уже ни доходов, ни сбережений.

В условиях отчаянной безработицы в Николаеве появляются предложения работы грузчиками с почасовой оплатой 30 гривен, что составит чуть больше 110 долларов в месяц. Зато деньги предлагают сразу после дня работы. И на такие предложения находятся желающие, голод не тетка.

Все же руководители Николаева – идиоты.

На днях, Ким, докладывая о результатах облав на «корректировщиков», сказал, что наивным школьным учителям или руководителям образования звонят провокаторы и спрашивают :»А что, в нашей школе, еще стоят военные, или можно будет ребенка в школу приводить?»

И КИМ САМ ПРИЗНАЕТСЯ « А им простодушные люди отвечают – да, еще стоят!».

Никто за язык Кима не тянул, он сам заявил, что в школах Николаева размещаются военные. И почему тогда он возмущается, что в школы прилетают ракеты?

Сенкевич – идиот особенный. Он возмутился вопросом о ненужных затратах в размере 60 миллионов на озеленение.

«Каждый суслик у нас агроном!» - так он вслух ответил недовольным, а про себя добавил – «Воровал, ворую, и буду воровать!».

Каждый день приносит медленное повышение цен на продукты, но стоит цена бензина (45-50 гривен) , зато ползет вверх доллар – подрос с 40 до 41 гривны за бакс.

Депрессия и страх перед грядущей зимой – вот главное настроение в городе.



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