Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах

Снова наткнулся на ролик по моей теме и не смог пройти мимо, правда, сделал свой ролик уже по двум моим темам сразу.

Как уже принято, даю для справки свой собственный текст, хотя без текста цитируемых роликов он сам по себе не понятен.

«Я часто использую понятие «дебил» и случайные читатели считают, что я таким образом ругаюсь и просто обзываю своих оппонентов. Но на самом деле я этим, применяемым в научном мире словом «дебил» стараюсь указать на степень слабоумия того, о ком говорю.

Психиатрии известны несколько степеней деменции (слабоумия), по мере убывания слабоумие делят на идиотию, имбецильность и самую слабую степень слабоумия - дебильность. По аналогии это всё равно, что этот человек болен воспалением лёгких, этот – ангиной, а этот просто простудился до соплей. Дебилы не живут в психиатрических лечебницах, они прекрасно чувствуют себя среди нас.

Простым людям бывает трудно заметить за человеком умственную ненормальность потому что, как установили учёные и врачи, у дебилов сохраняется прекрасная механическая память – они ответят вам даже на такой вопрос, на который умный человек ответ не вспомнит. Но у дебила преобладает конкретно-описательный тип мышления – они способны вспомнить только то, что уже видели или слышали, в то время как способность к абстрагированию отсутствует – то есть сами дебилы не способны создать новую мысленную конструкцию – не способны объяснить новое или неизвестное им явление. И у дебилов сильно развит негативизм. Дебил при любых возражениях, вместо того, чтобы подключить логику в качестве доказательства своей правоты, сразу переходит на личности, использует оскорбления и угрозы.

Мне могут сказать, но ведь ты не врач, как ты можешь ставить человеку диагноз? Но ведь признаки дебила понятны, зачем вам ещё нужен и психиатр? Зачем вам нужен психиатр, если вы видите, что вместо ответа на вопрос, человек сразу кричит: «А ты кто такой?», - и начинает оскорблять и угрожать?

Вот известнейший блогер Дмитрий Пучков отвечает на вопросы комментаторов, я использовал ролик, в котором собраны только, скажем так, его ответы на вопросы, которые ему не понравились, но и этот ролик с руганью занимает 7 минут, посему я его ещё сократил.

(ролик с ответами Гоблина на вопросы)

Понятно, что не для меня, но я и не претендую, просто у своих зрителей спрошу – ну, что надо вызывать психиатра, или и так обойдёмся?

Дебилы не способны понять доводов, посему искренне не понимают, почему другим людям не нравится то, что нравится им, и это приводит дебилов в состояние «священного гнева». Вот пример без комментариев.

(ролик с Вассерманом, требующим насильственно вакцинировать)

Особая разновидность дебила - салонный дебил. Это человек, порою обаятельный и даже несколько изобретательный, легко может стать «душой общества», если, конечно общество соответствующее. Салонному дебилу в этом помогают уже помянутая хорошая механическая память и низкая утомляемость. Салонный дебил легко запоминает старые анекдоты, стихи, изображения, музыкальные произведения, но его дебилизм можно заподозрить при наличии невысокого уровня его объяснений и детскости ассоциаций, можно заметить по его любви к мультяшкам, плоским шуткам, незатейливым плотским радостям, типа вкусно пожрать, и эти плотские радости остаются для дебила неизменным с течением времени.

Телевидение и особенно интернет открыли для этих дебилов неограниченные возможности по созданию сообществ дебилов.

Но на этот мой ролик меня подвигла не какая-то уж очень сильная потребность в очередной раз указать на дебилов, а конкретный эпизод выступления помянутого Дмитрия Пучкова на тему о Луне, поскольку из этого эпизода хорошо видно, как дебилу даются объяснения происходящего, если эти объяснения становятся чуть сложнее пресловутого объяснения «всем известно».

(ролик с сообщением Гоблина)

Как видите, Гоблин вполне интересен, когда рассказывает об узнанных им фактах, но факты надо объяснить своим зрителям, и хотя в данном случае объяснение предельно простое, но оно не по уму Пучкову - он никакого объяснения не может предложить сотням тысячам братьев по разуму.

Дело в том, что поручив Стэнли Кубрику снять аферу с высадкой на Луну в Голливуде, американцы обязаны были вместе с красивыми кадрами представит и что-нибудь существенное, и американцы не долго думая, насобирали на Земле 391 килограмм камней, якобы доставленных их астронавтами с Луны. И всё было бы замечательно, если бы и СССР автоматическими станциями действительно ни доставил с Луны 326 грамм реального лунного грунта. И началась комедия, поскольку почти сразу же выяснилось, что реальный лунный грунт имеет характерные отличия, а 391 килограмм камней в НАСА таких отличий не имеют, и кому НАСА не даст образец, а иностранцы тут же находят, что камешки то - земные! С горяча голландской королеве вообще умудрились всучить кусок окаменевшей древесины.

И тут американцы спохватились и объявили весь лунный грунт собственностью государства, а хранение его кем-либо – преступлением. Поэтому судьба тараканов была предрешена – купивший их мог отдать съеденную ими пыль на анализ, и опять бы выяснился позор НАСА: что пыль-то в желудках тараканов не с Луны, а, условно скажем, с комодов у Гоблина.

Факт поразителен, ведь ни в одной стране мира нет ограничений на владение или хранение никаких материалов, могут быть ограничения только на количество.

(моя реплика об этом)

А тут нагло заявлено, что эти 391 килограмм камней привезены для всего человечества, а после этого спрятали их за бронированными дверями и угрожают тюрьмой человечеству за то, что оно попробует исследовать, чем именно американцы его облагодетельствовали. И, главное, а для чего этот грунт хранить и для кого? Ведь вот уже и китайцы на Луну летают, скоро и они всё человечество реальным лунным грунтом завалят.

Ну, давайте представим, что, скажем, полвека назад американцы объявили, что испекли для всего человечества самый вкусный в мире торт, но после этого закрыли торт в сейфе и грозят тюрьмой любому, кто осмелится его попробовать. Ну, как бы вы о отреагировали?

Но Гоблину мы эту сложную мысль не объясним, мы поведением Гоблина можем объяснить только одно – насколько слабоумие – дебилизм – охватил весь мир, особенно, интернет и телевидение.