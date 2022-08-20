Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Бархатный сезон" под звуки ПВО

Опубликовано 20.08.2022 в разделе комментариев 1

украина сша война киев
"Бархатный сезон" под звуки ПВО

Система противовоздушной обороны вечером в пятницу, предположительно, сработала в небе над Севастополем, был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре - корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", - написал Развожаев. 

Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории. 

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты. 

***

Первое - у Украины появились средства, способные поражать цели на бюольшом расстоянии. Сама Украина раньше ракет земля-земля или воздух-земля достаточной дальности не производила. Значит, "подогрели". О чем в США заявлено было накануне практически официально.

Заметим, 8 лет никто не подбивал Украину на удары по Крыму или объектам на территории РФ. Теперь международная общественность дает добро.

Думаю, самое время появиться у КНДР ракет большой дальности (конечно, собственного производства), которым самое время взорваться в Калифорнии - разумеется, в ходе испытаний...

Второй волпрос - чего хотят добиться?

Запугать? Это вряд ли. 

Может ли верховного главнокомандующего напугать Катя Кутубаева, которая погибла вчера на бульваре Пушкина в Донецке вместе с бабушкой и преподавательницей?

Киев уже 8 лет регулярно убивает детей в Донецке, и это никак не влияет на политику Кремля - ну разве что дает ему повод начать спецоперацию. А почему на него вдруг повлияют дети из Севастополя, Евпатории или Брянской области? Он только скажет: мы защищаем наших детей!

Тут трудно не согласиться с Арестовичем - такая политика ничего не дает Киеву и только лишает его возможных союзников и симпатизантов в России. 

Значит, эта политика - и не политика Киева вовсе, а чья-то еще. "Хозяевам дискурса" нужно, чтобы военные действия продолжались подольше, с возможно большими разрушениями и жертвами с обеих сторон.

И как бы кощунственно это не звучало, но единственный реальный способ прекратить войну - это ее выиграть...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
баранов, заберите в бухгалтерии талоны на повидло написал 20.08.2022 01:56
Единственный реальный способ прекратить войну - это вывести войска из Украины и начать выплату репараций. Выиграть - уже не получится. Даже плешивая кукла путин (или тот, кто ей управляет) это уразумела, а вот олигофрену баранову явно не хватает тямы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война пришла в Россию
Война пришла в Россию
19.08.2022
Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах
Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах
20.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бархатный сезон" под звуки ПВО (1)
Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах (1)
Обстрелы Николаева не ослабевают (0)
Война пришла в Россию (2)
В Эстонии продолжается зачистка истории (3)
Два жителя Ростова-на-Дону по заказу с Украины сожгли машину полицейского с символом Z (7)
Перевозчиков почему-то не удовлетворил один из самых безопасных самолетов СССР (5)
А к СВО точно готовились? (10)
Украинская экономика - не Кащей Бессмертный, а рептилия (9)
Война пришла в Россию (29)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Деиндустриализация в интересах США: главная задача элиты ФРГ
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отдайте людям положенное!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Патрушев сорвал маску с Запада
Михаил Делягин Михаил Делягин: Жители РФ стали осторожнее относиться к кредитованию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему над Россией висит проклятие черного августа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss