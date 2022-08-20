"Бархатный сезон" под звуки ПВО

Система противовоздушной обороны вечером в пятницу, предположительно, сработала в небе над Севастополем, был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре - корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", - написал Развожаев.

Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты.

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Первое - у Украины появились средства, способные поражать цели на бюольшом расстоянии. Сама Украина раньше ракет земля-земля или воздух-земля достаточной дальности не производила. Значит, "подогрели". О чем в США заявлено было накануне практически официально.

Заметим, 8 лет никто не подбивал Украину на удары по Крыму или объектам на территории РФ. Теперь международная общественность дает добро.

Думаю, самое время появиться у КНДР ракет большой дальности (конечно, собственного производства), которым самое время взорваться в Калифорнии - разумеется, в ходе испытаний...

Второй волпрос - чего хотят добиться?

Запугать? Это вряд ли.

Может ли верховного главнокомандующего напугать Катя Кутубаева, которая погибла вчера на бульваре Пушкина в Донецке вместе с бабушкой и преподавательницей?

Киев уже 8 лет регулярно убивает детей в Донецке, и это никак не влияет на политику Кремля - ну разве что дает ему повод начать спецоперацию. А почему на него вдруг повлияют дети из Севастополя, Евпатории или Брянской области? Он только скажет: мы защищаем наших детей!

Тут трудно не согласиться с Арестовичем - такая политика ничего не дает Киеву и только лишает его возможных союзников и симпатизантов в России.

Значит, эта политика - и не политика Киева вовсе, а чья-то еще. "Хозяевам дискурса" нужно, чтобы военные действия продолжались подольше, с возможно большими разрушениями и жертвами с обеих сторон.

И как бы кощунственно это не звучало, но единственный реальный способ прекратить войну - это ее выиграть...

А.Б.