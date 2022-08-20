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Московский листок

В Эстонии раскапывают могилы советских солдат

Опубликовано 20.08.2022 в разделе комментариев 0

эстония независимость
В Эстонии раскапывают могилы советских солдат

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перезахоронить останки советских солдат из 22 воинских захоронений.

Перенос останков поручили Эстонскому военному музею. Директор учреждения Хеллар Лилл заявил, что власти «сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах — там, где перемещаются люди».

Пять могил уже раскопаны, еще 17 военных захоронений ожидают раскопок. Ожидается, что перезахоронение займет несколько лет, но до конца года власти планируют заменить надгробия с советской символикой на «нейтральные».

Понятно, что 80 лет захоронения находились в "подходящих" местах, а теперь они вдруг стали неподходящими. И танк-монумент вдруг, по словам премьер-министра, стал угрожать общественной безопасности. Хотя это как раз понятно - вкурила чего-нибудь, и танк поехал...

А с другой стороны, 15 лет назад захоронение советских воинов на Ленинградском шоссе в Химках тоже вдруг стало мешать городским властям. И останки выкопали и перенесли на кладбище - не сразу, некоторое время они лежали в черных пакетах в городском морге, ждали, когда перезахоронят. Но общественность возмутилась - и надгробия трогать не стали, и теперь в Химках два надгробных памятника одним и тем же людям...

Эстонии это не грозит - там вон и надгробия сделали "нейтральные", чтобы памяти поменьше. Это у нас они герои, а в Эстонии - оккупанты. В германских войсках эстонцы служили всю войну, а вот с 1944 по 1947 год на территории Эстонии были убиты 544 человека - совпартактив, учителя, врачи, милиционеры...

 



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