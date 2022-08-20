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Московский листок

Генсек ООН прокомментировал использование мин «Лепесток», но забыл про Оттаввскую конвенцию

Опубликовано 20.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Генсек ООН прокомментировал использование мин &#171;Лепесток&#187;, но забыл про Оттаввскую конвенцию

Использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.

Такими словами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал вопрос о применении мин этого типа Вооруженными силами Украины против мирных жителей Донбасса, его слова публикует ТАСС.

Странно, что генсек ООН (как и другие официальные лица) не вспоминают об Оттавской Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Статья 1 конвенции: " 1. Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:

a) не применять противопехотные мины;

b) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины;

c) не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

2. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции"

Занятно, что Украина подписала в 1999-м году и ратифицировала в 2005-м Оттавскую конвенцию, но ее никто не упрекает за применение противопеходных мин.

Впрочем, США, Китай и Россия эту конвенцию не подписали вообще...

А.Б.

 



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