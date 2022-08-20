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Московский листок

Путин не ходит в Макдональдс

Опубликовано 20.08.2022 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
Путин не ходит в Макдональдс

Португалия не поддерживает запрет на въезд в страны Евросоюза для граждан России.

Об этом в пятницу сообщил прессе официальный представитель министерства иностранных дел страны.

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", - говорится в заявлении МИД Португалии.

Ранее стало известно, что введение визовых ограничений для туристов из России не поддерживают Греция и Кипр.

Германия также с осторожностью рассматривает принятие этой меры, поскольку такой запрет может стать подтверждением, что санкции ЕС направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа.

Ну а против кого направлены санкции?

Путин, что ли, ходит в Макдональдс и шарится по соцсетям? Или лекарства ему нужны импортные, достать никак не может?

 



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