Путин не ходит в Макдональдс

Португалия не поддерживает запрет на въезд в страны Евросоюза для граждан России.

Об этом в пятницу сообщил прессе официальный представитель министерства иностранных дел страны.

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", - говорится в заявлении МИД Португалии.

Ранее стало известно, что введение визовых ограничений для туристов из России не поддерживают Греция и Кипр.

Германия также с осторожностью рассматривает принятие этой меры, поскольку такой запрет может стать подтверждением, что санкции ЕС направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа.

Ну а против кого направлены санкции?

Путин, что ли, ходит в Макдональдс и шарится по соцсетям? Или лекарства ему нужны импортные, достать никак не может?