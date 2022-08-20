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Московский листок

Британия предлагает ввести моральное право

Опубликовано 20.08.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Британия предлагает ввести моральное право

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия не должна участвовать на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом в пятницу сообщил представитель британского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит агентство Reuters.

По ее словам, "у России нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается военная операция на Украине.

При этом представитель МИД Соединенного Королевства приветствовал стремление Индонезии обсудить события на Украине и "намеки на то, что Украина может быть представлена президентом Зеленским на саммите G20".

Ну а что? Если можно передавать Украине конфискованные активы РФ, то почему не передать ей и место России в "двадцатке"?

А заодно и мандат в ООН и кресло в Совете Безопасности.

Да, боюсь, мы еще вспомним добрым словом Бориса Джонсона...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 20.08.2022 11:14
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