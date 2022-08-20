Генсек ООН прокомментировал использование мин "Лепесток" силами Украины #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 В Эстонии раскапывают могилы советских солдат https://forum-msk.org/material/news/1... 2 "Бархатный сезон" под звуки ПВО https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Британия предлагает ввести моральное право https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Португалия не поддерживает запрет на въезд в страны Евросоюза для граждан России https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Генсек ООН прокомментировал использование мин «Лепесток» силами Украины https://forum-msk.org/material/news/1...



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