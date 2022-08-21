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Московский листок

Губернатор обратился к севастопольцам по человечески

Опубликовано 21.08.2022 в разделе комментариев 2

украина война киев
Губернатор обратился к севастопольцам по человечески

Система противовоздушной обороны вечером в субботу вновь сработала в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев: "В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков поддержал Развожаева и призвал "соблюдать информационную гигиену": "Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться - снимайте без привязки к местности", - написал он в своем Telegram-канале.

***

Во всем этом примечательно одно - начальство, наконец, заговорило как люди.

Еще на памяти идиотское распоряжение того же Развожаева к приезду Путина перекрыть город и никого не пускать в Севастополь без прививок. Тогда же в Севастополе не работало ни одно кафе, в то время, как в соседней Республике Крым все работало в обычном режиме.

Но вот сейчас, когда опасность стала реальной, риторика изменилась. Никто нен угрожает гражданам по обычаю последних лет, никто ничего не перкрывает - просто просят ради хорошего кадра не рассекречивать позиции ПВО.

Это уже похоже на нормальное общество, объединенное общей бедой. В бедах есть одна положительная черта - заставляют людей думать друг о друге и вести себя по-людски.

Нет худа без добра.

И опять вспомню про Арестовича, кажется, по-тихому отставленного от должности. Он прав, когда задает вопрос, чего руководство Украины хочет добиться, инициируя диверсионно-террористическую активность? 

Судя по всему, добиваются консолидации общества. Не вокруг власти, а вокруг общей беды. Вольно или невольно - неважно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Г-н Баранов, Вы вроде всегда любили повторять поговорку: "Волк меняет шкуру,
а не душу." написал 21.08.2022 01:46
Неужели Вы в старости стали сентиментальным?
.
Уголовники, проститутки, наркоманы, полицейские, чиновники, олигархи - это люди, навсегда потерянные для свободного общества.
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А вот бандеровцы-то, г-н Баранов, утверждают обратное: "Ватный вирус уходит,
крымское опьянение заканчивается." написал 21.08.2022 01:33
Вокруг кого объединяться-то, сам подумайте.
Путин изначально ничего не мог предложить Крыму кроме силового покровительства.
.
А сейчас Крым расстреливают, а Путин, оказывается, беспомощен.
.
Как говорил Гитлер, человеческая масса подобна женщине, а женщина подчиняется силе.
.
Уже сейчас пришельцы с материковой России ощущают к себе в Крыму недоброжелательное отношение, а что будет дальше?
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