Губернатор обратился к севастопольцам по человечески

Система противовоздушной обороны вечером в субботу вновь сработала в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев: "В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков поддержал Развожаева и призвал "соблюдать информационную гигиену": "Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться - снимайте без привязки к местности", - написал он в своем Telegram-канале.

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Во всем этом примечательно одно - начальство, наконец, заговорило как люди.

Еще на памяти идиотское распоряжение того же Развожаева к приезду Путина перекрыть город и никого не пускать в Севастополь без прививок. Тогда же в Севастополе не работало ни одно кафе, в то время, как в соседней Республике Крым все работало в обычном режиме.

Но вот сейчас, когда опасность стала реальной, риторика изменилась. Никто нен угрожает гражданам по обычаю последних лет, никто ничего не перкрывает - просто просят ради хорошего кадра не рассекречивать позиции ПВО.

Это уже похоже на нормальное общество, объединенное общей бедой. В бедах есть одна положительная черта - заставляют людей думать друг о друге и вести себя по-людски.

Нет худа без добра.

И опять вспомню про Арестовича, кажется, по-тихому отставленного от должности. Он прав, когда задает вопрос, чего руководство Украины хочет добиться, инициируя диверсионно-террористическую активность?

Судя по всему, добиваются консолидации общества. Не вокруг власти, а вокруг общей беды. Вольно или невольно - неважно.

А.Б.