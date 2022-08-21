Дочь Александра Дугина убита вместо него

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье накануне вечером, на Toyota Land Cruiser, предположительно, было установлено взрывное устройство.

«В Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.

Дарьяа Дугина работала журналистом и политологом. Автомобиль взорвался, когда Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», где она была вместе с отцом. После мероприятия они планировали уехать вместе, но в итоге отправились на разных машинах.

Денис Пушилин, глава ДНР, записал в своем Телеграм-аккаунте:

"Мерзкие негодяи!

Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь..."

Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.

В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина".

Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Философ находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Против него ввели санкции США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария и ЕС.

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Вообще убивать публицистов и философов - это не российская традиция. Зато в украинской политической истории таких примеров множество: вспомним хотя бы Олеся Бузину, убийство которого было мотивировано исключительно его текстами. Или подрыв машины (!) Павла Шеремета - там тоже не было ничего, кроме его публичной деятельности.

Но это единственное, что говорит об украинском следе в этом теракте. На минах не ставят опознавательных знаков.

Правда, деяительность Дугина была исключительно гуманитарной, предположить, что там что-то было корыстно- коммерческое трудно. Теракт очевидный, но кроме Украины просто ничего не приходит в голову. Вот и Пушилин отметился...

Обычно террористы в подобных случаях делают заявления - мы, мол, это, не перепутайте. Но пока о таких заявлениях на украинской мове не слышно.

Или кто-то пытается выступить "под чужим флагом"?

В любом случае Александру Дугину мои глубочайшие соболезнования.

Анатолий Баранов