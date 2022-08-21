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Московский листок

Смартфоны могут быть отключены в России

Опубликовано 21.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Смартфоны могут быть отключены в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Известиями» назвал реальным сценарий с отключением всех смартфонов в России.

Так он прокомментировал заявление председателя Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Натальи Касперской о соответствующем риске.

«Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому ее можно отключить», — сказал эксперт, отметив, что ничего нового в этом нет.

По его словам, отключить можно любой смартфон, подключенный к интернету.

«А если он не подключен, тогда непонятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, — это создать свой собственный смартфон и операционную систему», — добавил Кусков.

Ранее Касперская предупредила, что все смартфоны в России могут быть отключены Западом в ходе развернутой им «кибервойны». Она уточнила, что в стране могут отключить как смартфоны на IOS, так и на Android.

В принципе, да, проблема есть, и давняя - мы еще и кнопочные сотовые телефоны производить не могли. А с операционными системами и вообще беда, хотя готовясь к противостоянию со всем миром, можно было озаботиться...

 А.Б.



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