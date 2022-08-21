Не только атомные бомбы

России известно о бреши в ядерной доктрине США, об этом пишет американское издание The Hill.

Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель.

Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.

Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.

Вообще очень симптоматично, что разговор пошел о технической стороне ядерного противостояния - идеологический порог неприменения, надо понимать, пройден?

Действительно на зарубежных базах США хранятся именно атомные бомбы, а не ракеты, и они не могут являться средствами первого удара. Для того, чтобы тяжелый бомбардировщик вышел на цель, надо, чтобы система ПВО противника была уже подавлена. В противном случае это легкая цель.

Но у США имеется и ядерное оружие первого удара - и ракеты на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, и баллиститческое ракеты шахтного, а также мобильного базирования на территории США.

Правда, в случае нанесения ядерного удара любой из сторон, базы хранения амриканских атомных бомб подвергнутся первоочередному удару. Бомбы в подземных хранилищах, может, и уцелеют, а вот бомбардировщики навряд ли...

А.Б.