В Москву приходит ад

Температура до 33 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе. Это на семь-восемь градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А теперь добавим каждое утро сильный запах гари в столице - в соседней Рязанской области сильные пожары, с которыми не могут справиться. А дождей, обычных в это время, все нет.

Департамент здравоохранения утверждает, что ничего страшного, достаточно закрыть окна (при жаре за тридцать!).

Думаю, к концу сентября подоспеет медицинская статистика, и мы узнаем, чем обернулось для людей это "ничего страшного".

А.Б.