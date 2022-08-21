Теракт поразил не ложную цель, а изначально запланированную

После вчерашней трагедии, конечно, первое, что приходит в голову - очередная киевская «перемога». Большинство из вас, судя по соцсетям, придерживаются точки зрения, что теракт был спланирован в отношении Александра Дугина, что Даша погибла случайно, и что заказчиков нужно искать в Киеве. Однако, не всегда самая первая напрашивающаяся версия верная.

Какими бы злодеями ни были кровавые клоуны с Банковой, они совсем не идиоты. Они точно такие же наши соотечественники, только вставшие на тёмную сторону силы, и уж точно отлично понимают, как у нас всё устроено. Дугин как цель для медиа-перемоги - крайне странная и нелогичная цель. Это только на Западе все почему-то свято убеждены, что Дугин - любимый домашний философ Путина и играет в нынешних событиях какую-то роль. Украинская медиа-машина, обратите внимание, никогда такого не утверждала. А вот западные СМИ все эти восемь с половиной лет гнали эту телегу с достойным лучшего применения долбоебическим упорством. Погуглите на английском «Путин, идеология» - сто пудов вылезет фамилия Дугина. С чего бы, с какого перепугу, почему, зачем - это слишком сложные, непосильные вопросы для западного мейнстрима. Думать там никогда не умели. В Киеве - умеют. Мы один народ как-никак. В Киеве прекрасно знают, что никакого влияния - ни аппаратного, ни коммуникативного, ни идеологического, ни интеллектуального - Александр Гельевич, при всём уважении, на идущие процессы не оказывает. Более того, проводимая политика идет по большей части вразрез с дугинскими построениями, он не востребован и не задействован очень давно. Поэтому его убийство для Киева не представляет никакой медиа-ценности. И не показывайте мне, пожалуйста, фотки Арестовича с Дугиным в президиуме, а то я вам фотку Лёвы Вершинина с Корчинским покажу. Где сейчас тот Корчинский, где Вершинин, а где Арестович. Хоть раз в жизни с Александром Гельевичем Дугиным в президиуме сидел каждый («В Сочи хоть раз в жизни отдыхал каждый человек», вспомним киноклассику), а ваша покорная слуга, например, ездила с Дугиным в Италию гораздо позднее, чем с ним перестали общаться Арестович и прочие украинские инфоцыгане. Разумеется, есть люди-символы, как, например, Олесь Бузина. Дугин, безусловно, тоже человек-символ, но не для украинского дискурса. Да и достать Бузину было куда проще - собственно, достаточно было нанять гопника-отморозка. Планировать же спецоперацию на территории другого государства Киев вряд ли бы стал, если речь идет не о знаковой для украинского общества личности.

Теперь об убиенной. Многие из сегодняшней трагедии узнали о её существовании, хотя Дарья Дугина (Платонова) - это отнюдь не «дочка своего папы». Даша была одним из знаковых имен современности, абсолютно самостоятельной величиной, невзирая на молодость, многого добившаяся, с огромным спектром интересов и деятельности. Тот, кто следил за её работой, тот знает, чему Даша посвящала в последнее время массу усилий, и это тоже запишем на полях.

И, собственно, о самом убийстве. Конечно, сейчас не время спрашивать обезумевшего от горя отца, кто в какой машине должен был ехать. Следствие, безусловно, спросит. Но есть факт, против которого не попрёшь - Даша водила машину, и это было общеизвестно. Её отец, насколько я знаю, машину не водил (поправьте меня, если я ошибаюсь), и за рулём оказаться не мог. Таким образом, вместе отец и дочь Дугины должны были оказаться в машине или по отдельности, но то, что Даша окажется в ней в любом случае, догадаться было нетрудно.

Интересантов дашиной смерти уж точно в Киеве искать не следует (Даша, разумеется, занимала по текущим событиям вполне чёткую и внятную позицию, - как и 80% жителей России). Но украинская тема в кругу её интересов занимала даже не десятое место. А вот в спецслужбах одного островного государства дашина природная любознательность вполне могла быть отмечена. В общем, что-то мне подсказывает, что теракт поразил не ложную цель, а изначально запланированную. Будем следить за ходом расследования.