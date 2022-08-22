Вам бы помалкивать про ООН

Ужасает даже не само проявления кретинизма правящей элиты России и её сторонников, сколько то, что этот кретинизм не замечают сами кретины и, тем более, кретины её сторонников. Не замечают именно по причине того, что они кретины. И ужас в том, что этим кретинам и простые вещи не объяснишь, даже если очень стараешься!

И совсем беда, когда эти кретины обзаведутся дипломом юридического факультета или уверуют в святость профессиональных знаний юристов. Вам знакома поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти»? Часто бывает, что лучше без юриста потерять…

Вот вам пример.

Артист, играющий роль Путина на X Московской конференции по международной безопасности зачитал текст, подготовленный кукловодами, а нём и такое откровение: «Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».

И прокремлёвские кретины тут же запустили широко разошедшуюся по интернету листовку.

https://m.obsuzhday.com/user_media/6d9/517/2c7/4e43e.jpg

Её текст:

«Статьи 106 и 107 Устава ООН дают право России как преемнику победителя во 2-й мировой войне на любые меры, включая военные, против Германии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Словении, Чехии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины за попытки возродить нацизм.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Генсек ООН Антониу Гутерриш обалдел, узнав от Путина, что в уставе ООН содержится статья, разрешающая спецоперацию России на Украине. Россия вправе карать нацистов повсюду (из устава ООН): Нюрнбергский трибунал объявил преступниками всех тех, кто воевал против Объединенных наций и осуществлял геноцид. Самый большой геноцид был осуществлен против советской нации, которая в те времена носила название советский народ. Устав ООН, в статьях 106 и 107, дает право победителям во второй мировой войне СССР, США, Великобритании и Китаю применять все меры в отношении воевавших против них стран для пресечения действий направленных на пересмотр итогов Второй мировой войны. В том числе возможно применение против этих стран военной силы. Для этого достаточно уведомить три остальные страны победительницы, но не получать от них согласия. Силовое принуждение стран, которые хотят пересмотреть Ялтинско-Потсдамскую систему в Европе может осуществлять и Россия, являющаяся правопреемницей СССР. Россия может пресекать попытки возрождения нацизма в Германии, Венгрии, Румынии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Словении и Чехии, которая в годы войны выступала в роли протектората Богемии и Моравии».

На вопрос: «А ВЫ ЗНАЛИ?», - нет другого ответа: «Лучше бы вы, идиоты, молчали!». Поскольку все интересующиеся знают совершенно другое.

В частности, правопреемниками СССР являются не Россия и даже не РСФСР, а все 15 советских республик. Все иные варианты могли бы быть получены только путём международных договоров 14-и этих государств с Россией - путём договоров, ратифицированных парламентами этих государств. Ничего подобного до сих пор не сделано. Следовательно, ни одна из этих бывших республик СССР от своего первородства (правопреемственности СССР) не отказалась и они до сих пор все правопреемники СССР.

Если быть точным, то преступники 21декабря 1991 года создали некое негосударственное образование, СНГ - Совет независимым государств, Устав которого вообще был принят только в январе 1993 года.

Отвлекусь. Преступниками эти «главы» всех 15 образовавшихся государств являются по той причине, что они, разделив СССР, нарушили его суверенитет и территориальную неприкосновенность, а согласно статье 64 УК РСФСР: «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности… - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».

При этом эти «главы» подло и цинично попрали волю народа СССР, высказанную им на общенародном референдум 17 марта 1991 года, запретившего этот развал, что безусловно усугубляет их вину. Но не об этом сейчас речь.

Так вот эти преступники, правда главы не всех 15 государств, а всего 11, в момент создания этого СНГ 21декабря 1991 года подписали толи письмо, толи сообщение о том, что: «1. Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях». Ну, поддерживают и поддерживают – что тут такого? Ведь это ООН должна была принять окончательное решение по этому вопросу, посему при чём тут СНГ? Четыре государства – бывшие республики СССР – Эстония, Латвия, Литва и Грузия вообще никакого согласия не давали – ни согласия отказаться от правопреемственности, ни согласия подменить СССР в ООН и, тем более, в Совете Безопасности какой-то там Россией. Так ведь и при этой поддержке России ничего не значащей бумажкой, те 10 подписантов из СНГ ни словом не отказались от своих прав самостоятельно представлять погибший СССР.

Однако явно под давлением США, заинтересованных в быстрейшем развале СССР, бюрократы ООН (на глазах тупых и подлых бюрократов остальных государств) в списке стран-участниц ООН просто так взяли и заменили «СССР» на «Россию». Это они могли. Но Устав ООН они не могли изменить, посему в Уставе ООН и по сей день постоянным членом Совета Безопасности является СССР. Даже не РСФСР, не говоря уже о нынешней России, являющейся преемницей прав и обязанностей союзницы нацистской Германии.

Давайте об этом. В ходе Великой Отечественной войны республик Советского Союза с нацисткой Германией и её союзниками, из РСФСР выделились русские, создавшие свою Россию с правительством, названным «Комитетом освобождения народов России». У этой России была цель – развалить СССР на части, и эта цель полностью совпадала с целями немецких нацистов, поэтому та Россия и нацистская Германия были ближайшими союзниками и, так сказать, родными сёстрами. Для осуществления этой своей цели развала СССР, та Россия имела армию – Русскую Освободительную Армию (РОА), под командованием генерала Власова. И власовцы беспощадно сражалась с защитниками СССР из РСФСР и УССР, воюющими в составе Красной Армии. Между прочим, та, нацистская Россия имела и флаг нынешней России - бело-сине-красный, вернее, нынешняя Россия взяла себе не только нацистские цели той России, но и её флаг.

Таким образом, и по этой причине нынешняя Россия является не правопреемницей СССР, а правопреемницей России генерала Власова – правопреемницей союзницы нацистской Германии. Вы что – полагаете, что просто так эти власовцы завешивают Мавзолей во время своих парадов? Огораживают место, к подножью чего сбрасывались знамёна побеждённых нацистов в 1945 году?

Полагаю, что эти юридические идиоты Кремля даже не предполагают, какого джина они извлекают из бутылки. Ведь Украина – хоть УССР, хоть бандеровская – в союз с нацистами не вступала, сам Степан Бандера всю войну в немецком лагере просидел.

Теперь об Уставе ООН и о том, что он разрешает.

Созданная в 1945 году подписями представителей разных народов Организация Объединённых Наций не могла заработать сразу - в тот же день. ООН требовалось время, чтобы создать и документально оформить свои исполнительные структуры, гарантирующие мир и обеспечивающие требование статьи 43 Устава ООН: «Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело поддержания международного мира и безопасности, обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода».

Но в 1945 году только закончился разгром нацизма, не было гарантии, что где-либо не вспыхнут войны, или рецидивы и восстания нацистов. И что тогда делать если ООН ещё никак не может физически вмешаться? Тогда ООН ввела в Устав Главу XVII: «Мероприятия по безопасности в переходный период» из двух статей (106 и107), в которых, во-первых, поручил организаторам ООН, имевшим на тот момент самые сильные армии, в случае возникновения военных конфликтов вопреки Устава ООН, самим действовать от имени ООН:

«Статья 106. Впредь до вступления в силу таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, какие, по мнению Совета Безопасности, дают ему возможность начать осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, участники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октября 1943 г., и Франция будут, в соответствии с положениями пункта 5 этой Декларации, консультироваться друг с другом и, в случае необходимости, с другими Членами Организации с целью таких совместных действий от имени Организации, какие могут оказаться необходимыми для поддержания международного мира и безопасности».

Далее, ООН объявил законным подавление любого восстания нацистов или возврата к нацизму Германии и её союзников: «Статья 107. Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

Вот о чём говорят статьи 106 и 107 Устава ООН, на которые ссылаются прокремлёвские идиоты. Эти переходные положения уже давно не действуют. Но, положим, они действуют, то что тогда?

Тогда Украина, которая не просто подписала Устав ООН, но и был учредителем ООН, обладает юридической правотой предпринимать любые действия против власовской России, которая была врагом Украины и человечества в ходе Второй мировой войны.

Вам бы, идиоты, помалкивать про Устав ООН, а то чем больше вы будете про это болтать, тем больше людей в мире начнёт знакомится с Уставом ООН и приходить к мысли, что Россия не просто не постоянный член Совбеза ООН, а до сих пор и не член ООН. Вот какой-то там Габон – да, Габон - член ООН, так как генеральная Ассамблея приняла его в свои члены 20 сентября 1960 года, а Россия – не член ООН, поскольку вопрос о её членстве Генеральная Ассамблей не рассмотрела и в члены ООН Россию на приняла.

Придурки пишут, что «Генсек ООН Антониу Гутерриш обалдел, узнав от Путина, что в уставе ООН содержится…». Нет, Генсек ООН обалдеет, когда США оплошают и пропустят в СМИ информацию о том, что Россия не член ООН, и что у Гуттериша заседают и болтают какие-то личности, которым в здании ООН делать нечего.

От редакции: Насчет членства РФ в ООН и права на преемственность от СССР у остальных республик.

Действительно, в Уставе ООН ничего не сказано о правопреемстве членства в организации, ни Сталину, ни Черчиллю, ни Трумэну в голову не могли прийти ни распад СССР, ни крушение Британской колониальной империи, ни, к примеру, распад США. В Конституции СССР тоже не был четко прописан механизм выхода республик из Союза - за такую правовую инициативу можно было уехать очень далеко и надолго...

А раз не сказано, то толковать можно как угодно. Однако за прошедшие 30 лет ни сама ООН, ни одно из государств-членов не оспорили членство РФ в организации и ее Совете Безопасности.

Республики же бывшего СССР далеко не все имеют основания для правопреемства от СССР. К примеру, Литва, Латвия, Эстония и Грузия заявили о восстановлении государственности, которая там была объявлена после распада Российской империи, а советский период официально считают "оккупацией" - было бы странно требовать преемственности от оккупанта. Белоруссия и Украина являются самостоятельными членами ООН с момента основания организации.

Оставшиеся 9 бывших республик тоже ни разу не заявляли о праве на преемство - дело в том, что помимо благ, оно требует и исполнения обязательств СССР, в частности, по выплатам внешних долгов и так далее. Они от такого наследства отказались. Теперь, когда долги выплачены Россией, предъявлять претензии поздно. Да их никто и не предъявляет - наоборот, почти все постсоветские страны имеют в законодательстве статьи, осуждающие СССР в той или иной форме. В такой ситуации говорить о преемственности довольно трудно.

К тому же к созданию СССР эти оставшиеся республики имеют мало отношения - текст договора о создании СССР был согласован 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырёх республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Украина и Белоруссия и так самостоятельнные члены ООН, а ЗСФСР была упразднена в 1936 году - таким образом, из учредителей СССР осталась одна Россия.

А.Б.