Украина признала себя страной - спонсором терроризма

Убийство дочери Александра Дугина Дарьи - это теракт, причем в чистом виде, по законам любого государства, в котором сохраняютися законы и службы правопорядка.
Дугин не является государстьвенным служащим, никогда не был воленным и никогда не принимал участия ни в каких действиях. Профессор, публицист, вечный советник за штатом. То есть ни с какой стороны не законная цель для диверсантов. И мероприятие, на котором он выступал и с которого возвращался, не имеет никакого отношщения к военным действиям или деятельности официальной власти. И дочь его к этим "законным мишеням" не относилась - а то, что она обязательно погибнет при теракте было очевидно - Дугин машину не водит, а его дочь - постоянно.
Итак, теракт. Ни по каким международным нормам не опрадываемый. Да расхожей фразой: "А вы бомбите наших детей!"
Это не говоря о том, что "они" бомбят детей уже 8 лет с безопасного расстояния, целую "Аллею ангелов" набомбили в Донецке - что-то при этом не припоминаю, чтобы "сепары" убили хоть одного философа в Киеве или Львове. Вообще донбасского терроризма на Украине нет, а вот украинский в России - есть, и давно. Вот и сегодня в Суджанском районе Курской области подорвался трактор, но тракторист ведь не федерального масштаба фигура...
Ясно, что украинский официоз поспешил откреститься от терроризма.
Но тут на сцену вышел Илья Пономарев (кстати, гражданин Украины), и подробно, в деталях рассказал как его организация выходит на контакт с террористическими группами в России, оказывает им методичесткую и финансовую помощь, о том, как через несколько минут после теракта в Больших Вяземах террористы якобы отзонились ему и отчитались о "проделанной работе".
Естественно, никакой украинский спецназ с воплями не ворвался в студию, и практически на сто процентов никак украинская правоохранительная система не отреагирует на это.
Как это все оценивать? Как квалифицировать? По-моему, даже и спорить не о чем.
Я то Илью знаю хорошо, и уверен, что это попытка на чухом конце в чужой оргазм въехать. Но формально - чистой воды самозаклад. И теперь вопрос уже к официальному Киеву - признать себя спонсором международного терроризма или как?
Ну и международному сообществу придется признать, что часть вооружений и военной техники, поставляемой на Украину, идет террористам в Россию. И они в курсе.
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rock написал 22.08.2022 01:33
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Не надо все-таки спешить ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА. Наверху ЭТО могут и НЕ ОЦЕНИТЬ, тем более, что там хранять полное молчание. А так версия ПРОВОКАЦИИ НИКАК НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ. И вот почему: " " Стали известны новые подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной
РЕН ТВ: взрывное устройство в машине Дугиной содержало 350 граммов тротила
зрывное устройство на машине, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было установлено рядом с трубками бензина под водителем, заложено примерно 350 граммов тротила. Новые подробности стали известны телеканалу РЕН ТВ.
Вероятно, устройство активировалось дистанционно, по звонку. По данным источника телеканала, преступники следили за передвижением машины, но неизвестно, каким образом.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Отмечалось, что на фестивале было много гостей, досмотра при заезде на парковку не было, поэтому «взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно»...." Сайт: " https://lenta.ru/news/2022/08/21/newinfo/". Стоит добавить еще вот-что. Машина Д.Дугиной была припаркована на парковке для спецгостей. Странно здесь то, что при таком мероприятии на этой парковке НЕ БЫЛО КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ. А ведь тогда не совсем понятно - если при скажем такой непростой ситуации сегодня как в РФ так в мире, при ТАКОМ мероприятии ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ четко реализованы НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ и ПЕРВОЕ что здесь НЕОБХОДИМО - ЭТО ВИДЕОКАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ по крайней мере в самых чувствительных местах - как то на парковке для спецгостей. А ведь камеры видеонаблюдения - это сегодня СТАНДАРТНАЯ МЕРА в обеспечении подобных мероприятий.
Отсюда вопрос: КТО БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ этого мероприятия и КТО ОТВЕЧАЛ ЗА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
трампамам написал 22.08.2022 01:29
трампамам написал 22.08.2022 01:23
0.0 написал 22.08.2022 01:10
Мамонтовый шарик в супе, он выделяется.