Украина признала себя страной - спонсором терроризма

Убийство дочери Александра Дугина Дарьи - это теракт, причем в чистом виде, по законам любого государства, в котором сохраняютися законы и службы правопорядка.

Дугин не является государстьвенным служащим, никогда не был воленным и никогда не принимал участия ни в каких действиях. Профессор, публицист, вечный советник за штатом. То есть ни с какой стороны не законная цель для диверсантов. И мероприятие, на котором он выступал и с которого возвращался, не имеет никакого отношщения к военным действиям или деятельности официальной власти. И дочь его к этим "законным мишеням" не относилась - а то, что она обязательно погибнет при теракте было очевидно - Дугин машину не водит, а его дочь - постоянно.

Итак, теракт. Ни по каким международным нормам не опрадываемый. Да расхожей фразой: "А вы бомбите наших детей!"

Это не говоря о том, что "они" бомбят детей уже 8 лет с безопасного расстояния, целую "Аллею ангелов" набомбили в Донецке - что-то при этом не припоминаю, чтобы "сепары" убили хоть одного философа в Киеве или Львове. Вообще донбасского терроризма на Украине нет, а вот украинский в России - есть, и давно. Вот и сегодня в Суджанском районе Курской области подорвался трактор, но тракторист ведь не федерального масштаба фигура...

Ясно, что украинский официоз поспешил откреститься от терроризма.

Но тут на сцену вышел Илья Пономарев (кстати, гражданин Украины), и подробно, в деталях рассказал как его организация выходит на контакт с террористическими группами в России, оказывает им методичесткую и финансовую помощь, о том, как через несколько минут после теракта в Больших Вяземах террористы якобы отзонились ему и отчитались о "проделанной работе".

https://t.me/batyachitaet/570

Естественно, никакой украинский спецназ с воплями не ворвался в студию, и практически на сто процентов никак украинская правоохранительная система не отреагирует на это.

Как это все оценивать? Как квалифицировать? По-моему, даже и спорить не о чем.

Я то Илью знаю хорошо, и уверен, что это попытка на чухом конце в чужой оргазм въехать. Но формально - чистой воды самозаклад. И теперь вопрос уже к официальному Киеву - признать себя спонсором международного терроризма или как?

Ну и международному сообществу придется признать, что часть вооружений и военной техники, поставляемой на Украину, идет террористам в Россию. И они в курсе.