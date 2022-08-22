В Дагестане может появиться второй Сочи

Федеральные власти начали обсуждать строительство в регионе нового морского курорта.

Предварительная площадка выбрана на побережье Каспийского моря. Участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

Проект обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина, о наличии подходящего участка в Каякентском районе на совещании говорил глава Дагестана Сергей Меликов.

На самом деле курортная зона на Каспии обсуждалась еще в СССР, когда желающих отдыхать на море становилось все больше, а побережья теплых морей в стране было не так уж много.

Потом, после распада СССР, одни граждане обнищали и вообще перетсали ездить на курорты, а другие получили возможность отдыхать за границей - и начали вкладывать большие деньги в недвижимость за рубежом.

Сейчас с заграницей все поменялось, а желающих отдыхать на море не убавилось. И оживление идеи о каспийском побережье вполне обоснованно. И даже не по соображениям тесноты в курортный сезон - присоединение Крыма достаточно сильно расширило возможности для российского курортного отдыха, сколько из соображений логистики - Каспий для жителей восточных регионов страны гораздо ближе. И не только с востока - из Грозного, например, в Сочи ехать километров восемьсот, а до Махачкалы всего полтораста. Из Саратова в полтора раза ближе, и так далее.

А вот про военные риски не говорю - кого у нас это когда останавливало?

Вся история нашей страны, и каждой семьи в отдельности буквально пропитана смертельным риском. Это у нас такой обычный фон, нам не страшно.

А.Б.