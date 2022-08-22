Канцлера ФРГ решили запугать голыми сиськами

Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и "больше не давать денег Путину".

Во время фотосессии с Шольцем произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили титьки и стали требовать, чтобы больше он газа у Путина не покупал, по крайней мере, за деньги.

Можно подумать, Путин примет оплату натурой... Хотя идея богатая.

Но Шольц на предложение не отреагировал и сделал вид, что у него совсем плохое зрение. Хотя, в общем, разглядывать и правда было особо нечего.

Или кто-то решил, что Шольц того добра не дюже багато бачил?

В следующий раз, надо думать, подложат мину в трусы.

А.Б.