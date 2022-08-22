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Московский листок

Одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу "Миротворца"

Опубликовано 22.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу "Миротворца"

Музыканта обвиняют в «антиукраинской пропаганде» и покушении на «целостность Украины».

Причиной стало заявление британского вокалиста о том, что у РФ были все основания для присоединения Крыма, а «спланированная Вашингтоном» смена власти на Украине лишь спровоцировала Москву.

Кроме того, музыкант уверен, что Россию нельзя обвинять в «разделе» Украины, а западным странам лучше не пытаться воевать с русскими.

Ну все, теперь Уотерсу не отдохнуть на пляжах Одессы, промеж минных полей.

Ну и садясь в машину, советовал бы проверять днище на предмет установки взрывного устпройства.

У тукраинских диверсантов в ЕС вход свободный, и 11 миллионов украинцев уже перебрались наводить свои порядки в старушке Европе.

Скоро в "Евроспаре" где-нибудь в Будапеште или Вене уже услышим: "Чей Крым?"

И "Слава героям!", убившим девчонку в машине ее отца...

 А.Б.



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