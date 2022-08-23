Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Висяк" всемирного значения

Опубликовано 23.08.2022 в разделе комментариев 1

убийство террор
"Висяк" всемирного значения

ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

"Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было", - добавил также пресс-секретарь Госдепа.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявление ФСБ России о бегстве в страну Натальи Вовк, которую российская сторона считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. По словам Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию России. «Больше нам к этому нечего добавить», — сказал он.

***

Точки над "i", можно сказать, расставлены.

ООН предлагает продолжать расследование, США не сомневаются в российском расследовании, но отрицают причастность Украины, Эстония считает все это провокацией. То есть по запросу из РФ никого не выдаст, даже если подозреваемая все еще на эстонской территории.

Странное признание Илья Пономарева никто во внимание не принимает, ни в РФ, ни в США.

Украина признала себя страной - спонсором терроризма

Либеральная общественность вспоминает "рязанский сахар" и предлагает искать исполнителей убийства в районе Лубянки.

Ситуация принимает вид вечного "висяка". Слишком мало тех, кому действительно хочется расследовать это дело во всех его деталях...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
дшгпшнпг написал 23.08.2022 01:26
Британский эксперт назвал сроки удара НАТО по России
Британский эксперт Джон Тейлор назвал сроки вероятной военной операции против России. По его мнению, операция может быть реализована в ближайшие два месяца. Основная роль здесь будет принадлежать массированному ракетному удару. Существуют три основных сценария. Первый предусматривает начало операции как ответ на теракт, который Путин может устроить на украинской ЗАЭС. Второй сценарий предусматривает, что удар по России начнется одновременно с контрнаступление ВСУ по освобождению территории от российских оккупантов. Третий вариант предполагает нанесение ракетного удара уже после устранения Путина внутри самой России в результате революции или переворота.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Генсек ООН прокомментировал использование мин "Лепесток" силами Украины
Генсек ООН прокомментировал использование мин "Леп...
20.08.2022
Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах
Гоблин о лунном грунте и Мухин о дебилах
20.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что будет, если в водопроводную сеть подать канализационные стоки? (0)
"Висяк" всемирного значения (1)
День государственного флага России отмечается 22 августа (5)
Одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу "Миротворца" (2)
Канцлера ФРГ решили запугать голыми сиськами (2)
В Дагестане может появиться второй Сочи (2)
Украина признала себя страной - спонсором терроризма (28)
Вам бы помалкивать про ООН (6)
Теракт поразил не ложную цель, а изначально запланированную (10)
В Москву приходит ад (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss