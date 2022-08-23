"Висяк" всемирного значения

ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

"Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было", - добавил также пресс-секретарь Госдепа.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявление ФСБ России о бегстве в страну Натальи Вовк, которую российская сторона считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. По словам Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию России. «Больше нам к этому нечего добавить», — сказал он.

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Точки над "i", можно сказать, расставлены.

ООН предлагает продолжать расследование, США не сомневаются в российском расследовании, но отрицают причастность Украины, Эстония считает все это провокацией. То есть по запросу из РФ никого не выдаст, даже если подозреваемая все еще на эстонской территории.

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А.Б.