Что там в Николаеве?

Жители Николаева на себе испытывают последствия эксперимента : что будет, если в водопроводную сеть подать канализационные стоки.

После того, как ВСУ разрушили водовод, идущий в Николаев из Херсона, в водопроводную сеть подали воду прямо из Южно-бугского лимана. В этой воде в дополнение ко всем стокам всех городов на Южном Буге и Ингуле добавилась морская соль из лимана, поскольку уже сто лет назад выяснили, что в районе Николаева устье Южного Буга представляет уже просто морской залив, немного разбавленный пресной водой.

Эта грязная соленая вода разрушает трубы и всю арматуру, но самое главное, соленая вода сделала неэффективными очистные сооружения, и канализационные стоки уже практически без очистки стекают…в лиман. А оттуда куда? Правильно – опять в водопроводные трубы! Потому-то вода в кранах николаевцев и напоминает по цвету и запаху то, что течет по канализации.

Такой вот круговорот дерьма в природе. Водопроводные трубы не рассчитывались на поток неочищенного хозяйственно-фекального содержимого.

По городу текут ручьи, трубы рвутся, запах канализации прочно поселяется в городе.

Можно ли было что-то сделать? Ну, конечно. Хотя бы потратить часть из выделенных 56 миллионов на восстановление водоснабжение, и организовать забор воды на 5-10 километров выше по течению, где нет такой соли, и вода не собрала все стоки Николаева. Но денег же не так много, чтобы и себе оставить, и что-то с водопроводом сделать. Хватило только положить себе в карман, а люди обойдутся.

Местные власти сквозь зубы признали переход под контроль российских войск Благодатного, которое позволяет контролировать трассу Николаев-Снигиревка, хотя утверждают, что «бои трывают». Все ожидают, что в ближайшие дни станет ясно, является ли это российское наступление попыткой улучшить положение многострадальной Снигиревки, или это начало большой южной компании.

Накал обстрелов ракетами Николаева не ослабевает, но даже это не останавливает украинизаторов в их стремлении уничтожить все исторические следы России в регионе.

После предложения переименовать улицу Пушкинскую, совсем обыденно звучат идеи переименовать улицу Потемкинскую улицу оуновца Юрия Липы, или город Новый Буг в мисто Куца Балка. Жители Нового Буга, наверно, будут счастливы. Они теперь будут куцые балковцы.

И это название – не насмешка над «патриотами», а их реальная попытка вернуть шляхетнисть и гиднисть Мыколаиву.

В городе ожидают нового «комендантского часа» длительностью в три дня. Засиделись команды сбушников, уже две недели не шерстили телефоны и квартиры николаевцев.

Непорядок. Сотни мест в СИЗО простаивают.

Улицы продолжают пустеть. Все больше пустых мест на рынках, и закрывшихся магазинчиков. Многие жители с завистью посматривают на Херсон, но туда не добраться.