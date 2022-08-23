Цены на газ в Европе достигли исторического максимума

Стоимость топлива рекордно повысилась с 1996 года — за все время функционирования газовых хабов в Европе, расчетная цена газа составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

В ходе сессии 22 августа сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF стоил 291,8 евро за киловатт-час, или 3086,62 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 19,3 процента.

Ранее Дмитрий Медведев допустил подорожание голубого топлива до четырех тысяч долларов.

«Газпром» также выступал с прогнозом о подорожании топлива до 4000 долларов. Его добыча, как и экспорт в страны дальнего зарубежья, падает, а спрос остается на том же уровне - естественно, цена растет.

А.Б.