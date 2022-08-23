Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют

Такое предположение сделала американская газета Politico.

В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), в то время как подобная помощь не была анонсирована официально. «Мы представили это так, что мы поставляем противорадиолокационные возможности», — заявил он.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» еще 7 августа сообщал, что на Украине в зоне боевых действий обнаружены обломки управляемой авиационной ракеты AGM-88 HARM американского производства.

Кроме того, авторы статьи указывают на публикацию портала Yahoo! News. В ней утверждалось, что недавние атаки на российские объекты в Крыму были совершены с помощью ракет большой дальности. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет.

Я сделаю рискованное предположение - сейчас Украина налаживает производство ракет дальнего радиуса действия на своих мощностях, и неожиданные удары последниъ дней - это испытания нового оружия в условиях боевых действий. Как вариант - испытания новой для ВСУ техники, поставляемой из-за рубежа.

И вообще римляне говорили: с одним и тем же противником нельзя воевать больше 5 лет, иначе он начинает воевать как ты.

А.Б.