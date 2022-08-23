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Московский листок

Московская жара идет на рекорд

Опубликовано 23.08.2022 в разделе комментариев 0

москва собянин
Московская жара идет на рекорд

О рекордной жаре на этой неделе заявил Гидрометцентр России. Уточняется, что с 23 по 25 августа в Москве ожидаемая максимальная температура воздуха днем — от 30 до 33 градусов.

Рекорд 23 августа 1972 года составляет плюс 34,2 градуса.

Жара вызвана влиянием антициклона, наполненного очень теплой воздушной массой. В ближайшие дни погода будет преимущественно сухая, а значит остается высокий класс пожарной опасности, предупреждает Гидрометцентр.

То есть, кроме жары, которая в "каменных джунглях" переносится очень тяжело, по ночам и утром будет стоять устойчивый запах гари. Пожары в Рязанской области носят масштабный характер и не прекращаются - видимо до осенних дождей...

А.Б.



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