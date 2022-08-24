Единороссовский саботаж СВО

Единороссы грозят наказаниями насчет СВО. Мол, никаких искажений о ходе ее проведения. Но сами единороссы и занимаются ее либеральным саботажем, и как это не парадоксально для некоторых. Следовательно, надо еще разобраться, кто кому будет грозить; и когда такой бардак продолжится еще месяц-другой.

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С бандеровцами спорить бессмысленно. У них органчик в голове. Мол, если кто-либо против украинских буржуев – значит, за русских буржуев. А когда говоришь, что социалисты и против одних, и против других, не доходит. Но для умных людей надо сказать, что как первый Советский Союз появился в результате мировой войны между империалистами – так и очередь второго наступает прямо на глазах. СОЦИАЛИЗМ НЕИЗБЕЖЕН, который похерит и бандеровцев, и единороссов.

Но в том-то и дело, что с извращенностью единороссов посложнее. Если украинские буржуа замарались бандеровским фашизмом почти открыто; то российские буржуа выставляют себя «патриотами». Сами-то повязаны счетами в западных оффшорах с недвижимостью, и являются этакими замаскированными либералами – но кричат о «патриотизме» тем больше.

Но фактическая импотенция СВО и объясняется этим! Ведь некоторые вещи настолько очевидны в глазах народа, что Кремль не сможет игнорировать их и, если боевые действия продолжатся хотя бы месяц. К примеру, надо разбомбить штаб-квартиры СБУ и ВСУ уже вчера. Надо взорвать днепровские мосты, и снабжение донбасской группировки ВСУ упадет в разы. А лучше вообще пригрозить украинским олигархам а-ля Ахметов-Пинчук, а также политикам Зеленский-Аваков и прочие, что если не прикажут отводить войска, то «Калибр» прилетит в форточку. И финита ля комедия. Эти буржуи продадут мать родную, а что уж говорить об отводе войск.

Ан нет, какая-то весьма подозрительная единороссовская мудота. Ахметовы-Аваковы-Зеленские разгуливают по Киеву, и все нипочем. Мосты не трогаются от слова «совсем». Силовые штаб-квартиры и киевские холдинги в неприкосновенности. Выходит, пусть солдаты гибнут, а олигарх олигарху глаз не выклюет (как и чиновник чиновнику).

Так что СВО началась уже с дурным запахом олигархическо-чиновничьего договорняка. Пусть не специально оформленного, но четко подразумеваемого. Еще раз, война войной; но пока Кремль не прибегает к решительным действиям, то запад не трогает офшоры. И пусть шовинистическая шумиха гремит; если «главное» соблюдается, то и лады.

Но, похоже, киевские олигархи и чиновники начинают плевать на «правила игры», и в силу безысходности; и заикаются о конфискации российских оффшоров и подобных средств с передачей себе. И уж тем более, Киев начинает воевать все более решительно (вот именно, воевать). Вот вам постоянная и широкая мобилизация; вот вам и заметное замедление союзных войск; вот вам и провокации с атомными станциями для этого. Далее, вот вам и перенос бомбежек на российскую территорию от Курска-Белгорода до Крыма; и вот вам улучшение вооружения вплоть до перехода на западные стандарты. Более того, вот вам широкая и профессиональная диверсионная деятельность в виде убийства Дугиной, и под носом Кремля. И что будет дальше?!.. Разумеется, будет ХУЖЕ И ХУЖЕ!

А вот Кремль продолжает дурочку валять! Нет-нет, видите ли, это еще не война с соответствующей мобилизацией и решительными действиями – а «спецоперация». Но ведь это маразм! Потому что, весьма похоже, запад решил нарушить даже неписанные правила игры. (Они сохранялись с Чечней и Грузией, а сейчас конец.) Запад, и уж тем более Киев, начинают откидывать даже монополистические договорняки. А раз так, та же диверсионная война развернется до невиданных масштабов – и потому что киевская элита почувствовала, ЧТО ЕЙ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

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Убийство Дугиной показывает, что количество переходит в качество. Враг у ворот. А единороссы, похоже, не понимают этого до сих пор; и потому что обнаглели и отупели.

То есть, во-первых, единороссы думают до сих пор, что запад якобы не рискнет поднять ставки. А вот рискнет, и Украина не Грузия. Уже слишком много вложено от престижа до средств. Запад может рискнуть до прямого столкновения НАТО с Россией. И помогут ли всякие Казахстаны и Таджикистаны в рамках ОДКБ – это еще очень большой вопрос! А может быть, даже ударят в спину. И с Китаем и ШОС с пятого на десятое. Боевые действия на Востоке еще туда-сюда, а вот в Европе придется воевать самой России. Но что уж точно, запад даст полную отмашку Киеву на широчайшую диверсионную войну. Ну, а почему и нет, и коль Дугину убивать можно, а какого-нибудь Гордона в Киеве нельзя. Тогда действовать можно еще наглее.

И еще раз, да какого толку в брифингах Конашенкова и в сбитых самолетах-вертолетах?!.. Да Киеву на рядовых украинцев насрать! Они быдло для него, и других соберут. А вот если хотя бы одному киевскому олигарху или крупному чиновнику прилетит по голове, испуг остальных проберет до места пониже спины, и со всем вытекающим. Ан нет! Какая-то странная сдержанность со стороны Москвы. Что, офшоры жалко?!.. Ну-ну.

А во-вторых, единороссы обнаглели и насчет российского народа. Мол, если навальнисты разгромлены, то и некому мутить воду. А если, наоборот, народ разозлится по причине либерального предательства САМИХ единороссов?!.. Но тогда месяц-другой, и главным врагом Кремля будет настоящий патриотизм!!!

Но тогда и социализм не только возможен, но неизбежен! К примеру, если был бы Советский Союз второго поколения; то есть, и с развитой муниципальной собственностью в помощь общенародной; и с выборами вплоть до трудовых коллективов; то советская демократия приказала бы уже С ПЕРВЫХ ДНЕЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ вдарить по киевской верхушке от Ахметова до Зеленского. Все остальные обделались бы от страха, и вынуждены были бы продать западных инструкторов с «Правым сектором» с потрохами. И вот так серьезные дела и делаются.

А пока факт остается фактом. Киев уже воюет на всю катушку, и от широкой мобилизации до диверсионной войны – а Кремль продолжает заниматься фактическим либеральным саботажем. И если это продолжится, социализм будет единственным выходом из кризиса. Так что мы еще посмотрим, кто кому будет грозить; и, если единороссовский саботаж СВО продолжится еще месяц-другой.