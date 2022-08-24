Круговорот дерьма в природе #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 "Висяк" всемирного значения https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Круговорот дерьма в природе в отдельно взятом Николаеве https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Цены на газ в Европе достигли исторического максимума https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Московская жара идет на рекорд https://forum-msk.org/material/news/1...



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