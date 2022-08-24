Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Круговорот дерьма в природе

Опубликовано 24.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 "Висяк" всемирного значения https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Круговорот дерьма в природе в отдельно взятом Николаеве https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Цены на газ в Европе достигли исторического максимума https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Московская жара идет на рекорд https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Круговорот дерьма в природе
Круговорот дерьма в природе
24.08.2022
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Кра...
24.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом (0)
Зеленский пригрозил вернуть Крым любыми средствами (0)
Круговорот дерьма в природе (0)
Единороссовский саботаж СВО (1)
Московская жара идет на рекорд (1)
Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют (1)
Цены на газ в Европе достигли исторического максимума (2)
Что будет, если в водопроводную сеть подать канализационные стоки? (4)
"Висяк" всемирного значения (28)
День государственного флага России отмечается 22 августа (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss