Зеленский пригрозил вернуть Крым любыми средствами

Киев вернет Крым любым способом, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа». Его слова приводит Reuters: «Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», — заявил глава государства.

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Ну, что такое "любые средства" мы видим - ночные обстрелы, невесть откуда взявшиеся беспилотники, минирование без карт и схем.

Я так понимаю, номенклатура средств поражения будет расширяться за счет США и стран НАТО, и "любые средства" тоже станут разнообразней.

Грозиться "если вы так,то мы эдак" совершенно бессмысленно. Украина уже потеряла четверть населения сбежавшими, убитыми и покалеченными, но ведь есть еще три четверти. Хватит еще надолго.

Единственный гуманный способ завершить войну - это победить. Сталин гворил: "Если враг не сдается, его уничтожают", но наш-то не Сталин ни разу, куда мельче субьект истории. И пока что методы, которые он применяет, приводят к неочевидному результату: сегодня взяли деревню Малые Писюны, завтра вышли из деревни Малые Писюны...

А Крым сдавать нельзя, даже думать об этом - не вправе.

А.Б.