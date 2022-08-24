День Независимости Украины (укр. День Незалежності України) - государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины.

24 августа 1991 г., после поражения ГКЧП, Верховный совет Украинской ССР собрался на внеочередное заседание.

Под стенами здания Верховного Совета шел многочасовой и многотысячный митинг.

Коммунисты были деморализованы, и практически единогласно поддержали Акт провозглашения независимости Украины, написанный оппозиционерами буквально на коленке, на листке школьной тетради.

По воспоминаниям очевидцев, Кравчук до последнего сомневался, стоит ли ставить акт о независимости на голосование: уверенности в положительном исходе голосования у него якобы не было и он предлагал перенести решающий момент на пару дней.

В этот момент к креслу спикера подошел один из лидеров Руха, поэт Дмитрий Павлычко и пригрозил задушить его, если голосование не состоится немедленно.

Кравчук внял "просьбе", а зал дружно проголосовал "за".

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Павлычко Дмитрий Васильевич родился 28 сентября 1929 г. в с. Стопчатов, Станиславское воеводство, Польша, Западная Украина.

В 1945 году три месяца воевал в составе вооруженных формирований УПА.

По приказу сотенного покинул ряды повстанческой армии и записался в комсомол.

В 1945-1946 - в заключении на протяжении 8 месяцев по обвинению в принадлежности к УПА.

Писал стихи, прославляющие Ленина, КПСС и коммунизм.

Депутат Верховных Советов СССР и УССР.

Член КПСС с 1954 по 1990 годы.

С 1955 года - член ЦК ЛКСМУ.

Герой Украины с вручением ордена Державы (2004) - за выдающийся личный вклад в развитие украинской литературы, создание вершинных образцов поэтического слова, плодотворную государственную и политическую деятельность.

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По признанию Д. Павлычко сотенный УПА сказал ему на прощание: "Где ты был, не забудь - ясно?"

Такой вот бандеровский комсомольский поэт, который ждал своего часа 45 лет.

Прямым следствием Акта провозглашения независимости Украины стало принятие 28 июня 1996 года Конституции Украины, которую коротко можно охарактеризовать как заговор против народа Украины.

В соответствии с этой Конституцией государственная власть в Украине принадлежит пяти сотням человек.

Народ Украины полностью отстранен от государственных дел.