Наши турецкие друзья хотят вернуть Крым Украине - и забрать себе

Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Такое мнение выразил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Зеленский пригрозил вернуть Крым любыми средствами

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]", - приводит его слова турецкий телеканал TRT.

Есть нюанс - пока Крым в составе России, по Кучюк-кайнарджийскому мирному договору турция не может на него претендовать. Но как только Крым переходит под другую юрисдикцию, то по тому же договору полуостров должен быть возвращен Турции.

А.Б.