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Московский листок

Ночью пришли за Ройзманом

Опубликовано 24.08.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Ночью пришли за Ройзманом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

В этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также его оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

Интересно, а российскую власть есть, за что уважать?

Скажите, за что, и я сразу зауважаю. При Брежневе хоть уважали "за мирное небо", но сейчас и с этим не очень хорошо.

А статья за дискредитацию вооруженных сил в мирное время - это вообще нонсенс. Статья явно рассчитана на военное время, но у нас-то формально мир. И за попытку назвать войну войной - тоже есть статья...

 А.Б.



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