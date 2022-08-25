На неделе с 16 по 22 августа дефляция в России ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее, сообщил Росстат. Потребительские цены выросли на 10,56% к уровню начала года.

Выросли цены на сахар-песок — на 0,7%, полукопченые и варено-копчены колбасы, куриные яйца — на 0,5%, сосиски — на 0,4%, баранину — на 0,2%, маргарин, пастеризованное молоко, сычужные сыры, хлеб, рис и водку — на 0,1%.

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Вот это самое интересное!

Рубль укрепился к основным валютам на внутреннем рынке, и все равно растут цены, номинированные в рублях.

И что нам за радость от того, что рубль такой теперь твердый, что на него ничего не купишь?

А.Б.