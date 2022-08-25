Как подозреваемая Вовк въезжала и выезжала с разными госномерами

Вопрос по машине, на которой въехала предполагаемая убийца Дугиной.

Я сама до 2014 года неоднократно въезжала с Украины на машине с украинскими номерами, и там существует очень строгая процедура соответствия декларации на временный ввоз машины при выезде.

Если Вовк въехала в Россию на номерах ДНР, как она могла покинуть Россию на той же машине с другими номерами, уже украинскими?

Любую украинскую машину при выезде должны проверить, когда она въезжала в Россию, на предмет, не превышен ли срок пребывания в России.

А если в базе данных не было информации по ее возу (а как она могла быть, если въезжала под другими номерами), то как эту машину могли выпустить?

Вопрос к таможенной службе.

От редакции: То же самое касается и въезда-выезда людей. Если вы не выезжали, то не сможете и беспрепятственно въехать. И наоборот.

К примеру, меня как-то в 2014-м году задержали российские пограничники при выезде из ЛНР - я въехал в республику, мягко скажем, минуя пункт пропуска вместе с неким грузом. Также собирался и выехать, но меня очень попросили сопроводить группу беженцев, женщин с детьми - им-то я помог пересечь границу беспрепятственно, а вот с оформлением моего пропуска вышла бюрократическая заминка. Потом все, конечно, прояснилось, но чтобы соблюсти формальности, мне назначили какой-то символический штраф.

Тем более, если гражданин въехал на каком-то транспортном средстве - пересечение им границы фиксируется в связи с этим транспортом. И если вы потом попытаетесь вернуться пешком, то возникнет вопрос - не ввезли ли вы это транспортное средство незаконно?

А тут какая-то прямо "ненаучная фантастика" - женщина меняет номера своей машины как перчатки, причем вместе с госномером фиксируется же и номер кузова, и номер двигателя - как это возможно?

Тем более, вместе с номерами должен существовать и комплект документов - техпаспорт на каждый номер, паспорт технического средства, страховка, где госномер тоже указывается. Эти документы должны быть зафиксированы на каждом пункте пропуска. Где это все, и почему это не вызвало вопросов у "органов" до покушения на Дугину?

Анатолий Баранов