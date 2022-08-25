Оружие стран НАТО убивает женщин и детей

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница, двое ее детей получили ранения, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько: "Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — написал он.

Кроме того, добавил Приходько, из-за обстрела обесточена подстанция "Ленинская", десять поселков остались без электроэнергии.

В шесть утра ВСУ дважды открывали огонь по Горловке, выпустив за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Такая артиллерия стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Украинская армия применяет их при обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР.

От российских снарядов тоже гибнут мирные жители. Это понятно, боевые дейситвия ведутся в густонаселенных регионах, непосредственно в городах и населенных пунктах. Фактически за спинами мирных граждан.

Почему два братских, как утверждают, народа не могут договориться между собой хотя бы не вести боевые действия там, где мирные жители не эвакуированы?

Ну а обстрелы городов, где боевые действия сейчас вообще не ведутся - это вообще за пределами моего понимания...

И Европа, как я понимаю, такое положение вещей поддерживает. Ваша артиллерия не добивает до городов Донбасса, фронт откатился? Ну вот вам дальнобойная артиллерия...

А.Б.