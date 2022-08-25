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Московский листок

В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области

Опубликовано 25.08.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин попал в больницу после нападения в Нижегородской области, сообщила пресс-служба СПЧ.

"В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.

Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток" – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.

Правильно, не нужны нам правозащитники-иноагенты, нам правозащита из наших бывших ментов больше нравится.

 А.Б.



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