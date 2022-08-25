Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год

Опубликовано 25.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год

Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале президенту Белоруссии Александру Лукашенко: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — написал Гончаренко.

Вчера Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.

Ну что, нормальная реакция европейского политика на поздравление.

Даже и не знаю, есть ли на Украине столько столбов, чтобы повесить на них всех, кого они собираются казнить?

Такие щедрые люди...

Вот папа Римский что-то тоже неправильное высказал недавно. После последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины написал в Twitter, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

А папа не хочет...

Я б на его месте задумался, еще повесят рядом с Лукашенко.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ночью пришли за Ройзманом
Ночью пришли за Ройзманом
24.08.2022
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Кра...
24.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год (0)
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области (0)
Оружие стран НАТО убивает женщин и детей (0)
Как подозреваемая Вовк въезжала и выезжала с разными госномерами (0)
Потребительские цены выросли на 10,56% (6)
Ночью пришли за Ройзманом (1)
Ночью пришли за Ройзманом (14)
Наши турецкие друзья хотят вернуть Крым Украине - и забрать себе (7)
Светлый праздник - День Независимости Украины (13)
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss