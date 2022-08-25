В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год

Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале президенту Белоруссии Александру Лукашенко: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — написал Гончаренко.
Вчера Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.
Ну что, нормальная реакция европейского политика на поздравление.
Даже и не знаю, есть ли на Украине столько столбов, чтобы повесить на них всех, кого они собираются казнить?
Такие щедрые люди...
Вот папа Римский что-то тоже неправильное высказал недавно. После последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины написал в Twitter, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
А папа не хочет...
Я б на его месте задумался, еще повесят рядом с Лукашенко.
А.Б.
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