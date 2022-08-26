Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан

Опубликовано 26.08.2022 в разделе комментариев 0

церковь сатана бесы
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан

Практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде. 

Как отметили авторы проекта, острожное отношение церкви к экзорцизму связано со случаями злоупотреблений. 

"Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо", – говорится в сообщении. 

***

О том, что "изгнание бесов" проводится еженедельно в Троице-Сергиевой Лавре неким архимандритом Германом Чесноковым. Так сказать, по соизволению и благословению.

Но мне казалось, что сами иереи в это дело не слишком-то верят, ну хочет паства чуда - и чудо дастся ему...

Но вот, оказывается, как: официально РПЦ намерена регламентировать сей вопрос.  Общество дичает, и церковь - соответствует. Это раньше были разные социальные доктрины и прочее, теперь все проще - бесов надо гонять.

Святые отцы, вы серьезно?

Молчат. Но лица и впрямь серьезные...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ночью пришли за Ройзманом
Ночью пришли за Ройзманом
24.08.2022
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Кра...
24.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (0)
Четвертая версия одного убийства (1)
В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год (3)
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области (2)
Оружие стран НАТО убивает женщин и детей (7)
Как подозреваемая Вовк въезжала и выезжала с разными госномерами (5)
Потребительские цены выросли на 10,56% (10)
Ночью пришли за Ройзманом (1)
Ночью пришли за Ройзманом (14)
Наши турецкие друзья хотят вернуть Крым Украине - и забрать себе (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss