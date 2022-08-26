Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан

Практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде.

Как отметили авторы проекта, острожное отношение церкви к экзорцизму связано со случаями злоупотреблений.

"Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо", – говорится в сообщении.

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О том, что "изгнание бесов" проводится еженедельно в Троице-Сергиевой Лавре неким архимандритом Германом Чесноковым. Так сказать, по соизволению и благословению.

Но мне казалось, что сами иереи в это дело не слишком-то верят, ну хочет паства чуда - и чудо дастся ему...

Но вот, оказывается, как: официально РПЦ намерена регламентировать сей вопрос. Общество дичает, и церковь - соответствует. Это раньше были разные социальные доктрины и прочее, теперь все проще - бесов надо гонять.

Святые отцы, вы серьезно?

Молчат. Но лица и впрямь серьезные...

А.Б.