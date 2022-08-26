Четвертая версия одного убийства

Я хотел промолчать по поводу убийства Дарьи Дугиной – жалко женщину, - но на Украине уже столько убили женщин и детей без малейших оснований, что много говорить о Дугиной – это объявлять себя беспринципным подлецом. Даже если бы Украина и провела эту спецоперацию по убийству Дугиной, то это было бы аналогично бомбежке советской авиацией Берлина, Хельсинки или Кёнигсберга. Но для Украины убивать Дугина или его дочь – это стрелять из пушки даже не по воробьям, а по колорадским жукам.

Меня раздражают все эти комментарии «политиков» по этому поводу. Да, имеются потребности пропаганды, но ведь должна быть и потребность выглядеть умным человеком!

Посему я сделал очередной ролик-реплику.

Как всегда, даю свой текст, но в данном ролике очень много значащего текста цитат, посему, всё же, лучше просмотреть эти 15 минут.

«Я не об убийстве Дугиной хочу сказать – об этом только ленивый ещё не прокукарекал, а всё о том же – о каком-то беспросветном идиотизме лиц, типа занимающихся в России политикой.

Но сначала пара слов всё же о Дугине, из которого сегодня слепили чёрт знает что. Я только в Москве 27 лет занимаюсь политикой, 13 лет был главным редактором одной из самых популярных оппозиционных газет – газеты «Дуэль». Я знал всех, кто хоть как-то оказывал влияние на умы людей – от Анпилова и Лимонова до Новодворской и Борового, от скопища еврейских расистов до баркашевцев. Слыхал и о Дугине, но это и тогда была настолько незначительная величина по степени его влияния на людей, что его никто не принимал во внимание при реализации любых общественных замыслов, а к настоящему времени Дугин вообще превратился в ничто - когда прошло сообщение об убийстве его дочери, я сразу и не смог вспомнить, кто это?

Он был как бы фашист и по этой причине как бы смертельный враг либералов, карикатурным представителем которых была Новодворская. Она должна была бы его бояться и ненавидеть, как, скажем, Лимонова. Но Новодворская сказала, что Дугина кормит Генштаб. Дело в том, что в то время было известно, что отец Дугина – это генерал-лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил СССР, посему Новодворская и связала его с Генштабом. А на самом деле отец Дугина был генерал-лейтенантом таможни - начальником Таможенной академии, то есть и он, и его сын имели мощные знакомства в этом ведомстве, прошу это запомнить.

Но я хочу снова поговорить о политиках, в данном случае об уже много лет подающем надежды политике – Николае Старикове. Он и участвует в выборах, и много пишет, и выступает, весь анализ Старикова занимает 15 минут и называется «Убийство Дарьи Дугиной. Главная и единственная версия. (Николай Стариков) https://www.youtube.com/watch?v=2_RpI8IvVKU.

Впечатляет шизофрения – раздвоение сознания Старикова: с одной стороны, согласно утверждений Старикова, надо безусловно верить ФСБ с его версией о том, что убили украинские спецслужбы, а с другой стороны, надо верить Пономарёву о том, что убила некая российская подпольная террористическая организация.

Умиляет, что при этом отрицании версии ФСБ, Стариков считает железными фактами то, что впопыхах сочинило ФСБ, – типа киллер жила в одном доме с Дугиным, чтобы следить за ним. А как? Бегать к нему в подъезд и заглядывать в дверной глазок? Типа киллер звонит в домофон Дугину и на вопрос: «Кто там?», - отвечает: «Это киллер, приехала из Киева вас убить, а теперь мне надо за вами следить. Впускайте быстрее!». Для ФСБ такой факт сойдёт, вот только о том, где Дугин с дочерью будет, Дугин наверняка сообщал уже месяц на всех углах, чтобы привлечь на мероприятие хоть сколько-то народа – зачем вообще нужна была за ним слежка, если известно, когда и где он будет?

Стариков совершенно определённо считает, что для террориста главное остаться неизвестным, получается, что этому политику неизвестно, что такое терроризм – для этого политического аналитика любое убийство, взрыв или отравление – это терроризм. Этому политику лень заглянуть хотя бы в Уголовный кодекс России и посмотреть статью 205 «Террористический акт», в котором этому акту даётся определение, начинающееся словами:

«1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий…». Получается, если руководствоваться только этой, первой частью определения теракта, то, к примеру, если жена изобьёт пьяного мужа сковородкой, то она кто? Террористка? По утверждению ФСБ и Старикова – да, террористка. Однако на самом деле надо напрячь умственные способности и осилить всё определение терроризма из Уголовного кодекса, дочитав до конца статью 205, поскольку дальше в этой статье указывается, что все перечисленные деяния должны совершаться не сами по себе, а «в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений». Важно не убить кого-либо или что-либо взорвать, а важно заставить этим убийством или взрывом власть в стране сделать то, что террористы хотят.

Таким образом безавторских терроризмов не существует! У террористического акта обязательно должен объявиться исполнитель, и этот исполнитель что-либо обязан потребовать от власти с угрозой продолжать террор. Но раз Украина не берёт на себя авторство, раз дурак Пономарёв, выдумав про партизанскую армию, не выдумал цели убийства Дугина – не выдумал требования к путину, то тогда это убийство не террористический акт, тогда это что-то другое. И Старикову с Пономарёвым это полагалось бы знать. Им полагалось бы знать хотя бы основы законодательства. Если бы они были хоть немного политики, а не просто болтуны, то не стали бы говорить об этом убийстве, как о террористическом акте.

Если бы я не наткнулся на это выступление Старикова, то не стал бы и интересоваться этим убийством – дочь Дугина как бы журналистка, причём, такая же известная, как и её отец, а никто не будет тратить деньги на убийство журналиста только за его журналистскую деятельность. Купят либо самого журналиста, либо его хозяина. Не дадут публиковаться только и того. И если потратили деньги и всё же убили журналиста, то значит речь идёт о деньгах. То есть либо этот журналист кого-то шантажировал и ему, как, скажем, Диме Холодову, вместо чемоданчика с деньгами вручили чемоданчик с миной, либо как Влада Листьева пристрелили, когда он не хотел делиться доходами от телеканала.

Тем более меня это не интересовало, что почти сразу же в интернете появилась как бы четвёртая версия события, вышедшая, как сообщалось, из близкого круга семьи Дугиных. По этой версии Дугин взял большие деньги у криминального авторитета, чтобы решить его проблемы в ФСБ, а скорее всего, решить проблемы в таможне, используя старые связи его уже покойного отца-генерала. Но вопрос не решил, то есть «кинул» этого авторитета на деньги, что в кругу уголовников является позорным, если за это не отомстить. Вот Дугину и отомстили, и чтобы всё же заставить Дугина выполнить обещание или вернуть деньги, сначала убили дочь. Я считаю эту версию наиболее похожей на правду, во всяком случае это хоть какое-то реальное объяснение убийства, а не дебильное объяснение террористическим актом.

В любом случае речь не о Дугине, речь о том, насколько современные, прости господи, политики, способны самостоятельно анализировать происходящее».