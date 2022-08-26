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Московский листок

Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье

Опубликовано 26.08.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье

Покупателем может стать дилер «Автодом». В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ.

Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG.

По мнению экспертов, если завод будет продан, то покупатель едва ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

Интересно, а зачем нужен этот завод, если не собирать там "мерседесы"? По сути, производство отверточное.

Ну разве что БРДМ для действующей армии собирать? С шильдиком от "мерса", для устрашения противника…

Ну или через четвертые руки получать комплектующие от "Мерседеса" и выпускать машины под каким-нибудь загадочным брендом типа "Бенц-Рус-долбануринг"…

 А.Б.



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