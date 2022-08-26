Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.

"Папа римский Франциск, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — говорится в публикации.

"Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.

В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.

Можно подумать, что папа прямо уже готовится нарисовать Z на своем папа-мобиле.

Но папа, будучи выходцем из третьего мира, понимает, что настроения его паствы в основном не на стороне "золотого миллиарда", к тому же в основном протестантского.

А.Б.