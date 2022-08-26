Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", — отметил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T.

Ага. Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России".

Вчера в шесть утра ВСУ дважды открывали огонь по Горловке, выпустив за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров. Такая артиллерия стоит на вооружении стран НАТО, которые поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Украинская армия применяет их при обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР, а также при обстрелах приграничных областей РФ.

Тут надо понимать, что если бы не оружие из стран НАТО и не иностранные специалисты, которых в РФ считают наемниками, то военные действия на Украине давно бы уже закончились по техническим причинам.

А.Б.