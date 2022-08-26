Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России"

Опубликовано 26.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России"

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", — отметил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T.

Ага. Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России".

Вчера в шесть утра ВСУ дважды открывали огонь по Горловке, выпустив за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров. Такая артиллерия стоит на вооружении стран НАТО, которые поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Украинская армия применяет их при обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР, а также при обстрелах приграничных областей РФ.

Тут надо понимать, что если бы не оружие из стран НАТО и не иностранные специалисты, которых в РФ считают наемниками, то военные действия на Украине давно бы уже закончились по техническим причинам.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ночью пришли за Ройзманом
Ночью пришли за Ройзманом
24.08.2022
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Краснопольскую, Рошаль вышел следом
С суда над Сушкевич судья прогнал Героя России Кра...
24.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС (0)
Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России" (0)
Можно подумать, что папа прямо уже готовится нарисовать Z на своем папа-мобиле (0)
Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье (0)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (9)
Четвертая версия одного убийства (7)
В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год (7)
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области (2)
Оружие стран НАТО убивает женщин и детей (7)
Как подозреваемая Вовк въезжала и выезжала с разными госномерами (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss