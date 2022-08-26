Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС. Судя по выступлениям участников, инспекция МАГАТЭ, о которой так активно говорили в последние несколько месяцев, — дело решенное. Вопрос только в сроках.

Ситуация на ЗАЭС тем временем может взорваться в прямом смысле в любой момент.

—11 августа ВСУ обстреляли станцию из орудий калибра 152 миллиметра, повредив оборудование для охлаждения реакторов;

—14 августа украинская артиллерия обстреляла ЗАЭС из поставленных США гаубиц М777, а также использовала два управляемых боеприпаса, в Энергодаре из-за обстрелов погиб человек, еще один — пострадал;

—15 августа ВСУ выпустили по городу 30 снарядов из 152-миллиметровых орудий;

—17 августа украинские войска выпустили 11 снарядов и запустили польский дрон-камикадзе, нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару;

—18 августа город семь раз подвергался обстрелу тяжелой артиллерии;

—20 августа ВСУ в очередной раз открыли огонь по территории АЭС из переданных США гаубиц;

—22 августа дрон ВСУ атаковал лабораторно-бытовой корпус № 2 на ЗАЭС.

Естественно, все это со слов российской стороны. Украина продолжает утверждать, что российские войска сами обстреливают АЭС и обвиняют в этом Украину.

Другая версия – российская артиллерия обстреливать украинские позиции на другом берегу Днепра под прикрытием АЭС, а украинские удары – это "ответка".

Вот пусть МАГАТЭ и разбирается… Если до комиссии ВСУ не нанесут точный удар по реактору, и комиссия будет уже невозможна по определению…

А.Б.