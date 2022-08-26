Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан

Опубликовано 26.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
26.08.2022
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать?
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать...
26.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать? (0)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (0)
Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС (3)
Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России" (3)
Можно подумать, что папа прямо уже готовится нарисовать Z на своем папа-мобиле (2)
Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье (2)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (19)
Четвертая версия одного убийства (15)
В Верховной раде пообещали повесить Лукашенко через год (8)
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss