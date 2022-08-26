Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС
https://forum-msk.org/material/news/1...
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