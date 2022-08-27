Белоруссия готовится стать ядерной державой

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Сухого переоборудованы для того, чтобы нести ядерное оружие, пишет БЕЛТА: «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — цитирует агентство Лукашенко.

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Считайте, что сделан еще один шаг к ядерной войне.

До определенного момента только США деражали ядерное оружие за рубежом, причем это не оружие первого удара - атомные бомбы. Чтобы сбросить их, надо сначала загрузить в тяжелый бомбардировщик, который относительно медленно будет лететь до границы, чтобы оказаться над метом поражения - ясно, что к этому времени система ПВО и ПРО вероятного противника должна быть прорвана. То есть речь идет об ударе "второй волны".

В свое время попытка разместить ракеты средней дальности, способные нести ядерное оружие, на Кубе привела к Карибскому кризису, который едва не кончился ядерной войной.

В случае с Белоруссией на самолетах марки Сухого разместить можно и ядерные ракеты, а не только бомбы, хотя свободнопадающие ядерные бомбы для самолётов Су-24М и Су-34 и есть на вооружении РФ. То есть речь может идти именно об оружии первого удара, и размещение такого вооружения западней границы РФ - это, конечно, дополнительная угроза.

Разумеется, угрозы все обоюдные - США не только держат в Европе тактическое ядерное оружие, но и вооружают Польшу, которая готовится стать одной из крупнейших военных держав Европы. К примеру, Польша подала заявку на поставку 500 пусковых установок HIMARS, в то время как в самих вооруженных силах США их всего чуть больше 400...

А.Б.