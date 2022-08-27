Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Белоруссия готовится стать ядерной державой

Опубликовано 27.08.2022 в разделе комментариев 1

украина война всу
Белоруссия готовится стать ядерной державой

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Сухого переоборудованы для того, чтобы нести ядерное оружие, пишет БЕЛТА: «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — цитирует агентство Лукашенко.

***

Считайте, что сделан еще один шаг к ядерной войне.

До определенного момента только США деражали ядерное оружие  за рубежом, причем это не оружие первого удара - атомные бомбы. Чтобы сбросить их, надо сначала загрузить в тяжелый бомбардировщик, который относительно медленно будет лететь до границы, чтобы оказаться над метом поражения - ясно, что к этому времени система ПВО и ПРО вероятного противника должна быть прорвана. То есть речь идет об ударе "второй волны".

В свое время попытка разместить ракеты средней дальности, способные нести ядерное оружие, на Кубе привела к Карибскому кризису, который едва не кончился ядерной войной.

В случае с Белоруссией на самолетах марки Сухого разместить можно и ядерные ракеты, а не только бомбы, хотя свободнопадающие ядерные бомбы для самолётов Су-24М и Су-34 и есть на вооружении РФ. То есть речь может идти именно об оружии первого удара, и размещение такого вооружения западней границы РФ - это, конечно, дополнительная угроза. 

Разумеется, угрозы все обоюдные - США не только держат в Европе тактическое ядерное оружие, но и вооружают Польшу, которая готовится стать одной из крупнейших военных держав Европы. К примеру, Польша подала заявку на поставку 500 пусковых установок HIMARS, в то время как в самих вооруженных силах США их всего чуть больше 400...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
oppornedek написал 27.08.2022 00:08

Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать проститутку если можно просто потрахаться. СEKC Знакомства: бесплатно, анонимно, быстро. Можешь сам убедиться, вот ссылка ----- https://tinylink.is/devka
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
26.08.2022
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать?
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать...
26.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Работники ничтожного и вредного труда (2)
Белоруссия готовится стать ядерной державой (1)
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать? (2)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (0)
Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС (5)
Надо специальные наклейки делать: "Не для ударов по России" (3)
Можно подумать, что папа прямо уже готовится нарисовать Z на своем папа-мобиле (2)
Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье (2)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (20)
Четвертая версия одного убийства (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss