Художественная литература как потребность бездельников

Надо бы назвать «Русские писатели - работники ничтожного и вредного труда», но получится слишком длинное заглавие (стандарт любого заглавия– не более трёх слов), кроме того, иностранные писатели не лучше русских: наши убогие своего не выдумывают - и писатели, и режиссёры всех мастей как раз с иностранных коллег пример и берут.

С раннего детства я очень любил читать – это было моё любимое развлечение, и закончилось это всего лишь где-то 25 лет назад, когда я понял, что чтение чисто художественных книг и просмотр таких же фильмов – это убийство собственной жизни при помощи никчемного занятия. Нет, с целью развлечения для отдыха от реальных дел… всё это можно смотреть и читать… Пока поймёшь, чем это занятие является на самом деле, и поймешь, что есть более разумные способы развлечения и отдыха.

Когда-то я писал, что для отвращения подростка от чтения книг какого-либо писателя, надо творчество данного автора изучать в школе на уроках литературы. И что мне повезло в том смысле, что я «Войну и мир» Толстого прочёл раньше, чем за неё взялась учительница литературы, а уже «Анну Каренину» (которую таки изучали в школе) прочёл, когда начал работать после института и то, прочёл только потому, что в отпуске никаких иных книг под рукой не оказалось. Но за «Воскресенье» несколько раз брался и бросал. А с годами понял, что и на «Войну и мир» напрасно время тратил – война Толстым описана до крайности глупо, а остальное – мелкие трагедии и проблемы существ «высшего света», - всё это описание трагедий и проблем бездельников. И в своей сути их трагедии и проблемы мало отличающиеся от трагедий и проблем животных племенного свинарника.

Спрос на писания «художественной» литературы идёт как раз от них -от этих самых бездельников. Ну, попробуйте сами представить – вот барин с барыней проснулись, вот поели, и что дальше делать? Хозяйство? А им управляющий имением занимается. Карты? Надоело! Сплетни? А что в кругу бездельников может случится такого, чтобы это можно было долго обсуждать? Вот и остаются романы, лучше французские, «про любов». А потом их обсуждать! Романы развлекают!

Сюда же можно отнести и писания заумной болтовни для особо «умных» бездельников - типа философии и любой дебильной заумности типа: «Тварь я дрожащая или право имею»? Интернета с его «Тик-током» тогда не было – чем заняться тупым болтунам?

Писателям и поэтом без малейших оснований приписывалась некая мудрость и величие (которым просто неоткуда было у писателей взяться). Типа читаешь стих или роман и сам становишься таким умным, таким умным!

Нет, я не категоричен, - и романы имеют право на жизнь, если они точно описывают исторический период. Посему у меня вызывает удивление и возмущение, почему в государстве трудящихся так популярен был Толстой, а не, скажем, Мельников-Печерский, прекрасно описавший и русских людей, и русский быт той эпохи? И если вдуматься, то понимаешь, что Мельников описывал тружеников – их проблемы, работу и быт, - а это российским интеллигентным бездельникам было не понятно, а посему и не интересно. А Толстой писал о паразитах, адресуя свои книги паразитам, и этим был славен в среде паразитов.

И я по-настоящему зауважал Льва Толстого за его единственно стоящую работу, «Исповедь», написанную им, когда Толстому было уже далеко за 50. Я не так давно рекомендовал эту работу Толстого и написал о ней статью http://www.ymuhin.ru/node/2210/nichtozhnyy-pisatelskiy-trud.

В двух словах – в этой работе Толстой вскрыл всю подлую и паразитическую сущность русской интеллигенции и, в том числе, писателей, назвав их лицами, жаждущими «огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд… Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная, чему».

В предисловии к уже забытому и автору (поляку), и его роману, о том, как обустраивался в тайге сосланный за восстание поляк, прочёл точный вывод: «Есть писатели, которые сначала живут, а потом пишут, а есть те, которые пишут, чтобы жить».

Вот у нас России основная масса была писателей второго типа, и их произведения ничего не давали уму – это было чистое развлечение путём растрачивания времени жизни на чепуху.

Потребность в А.М. Горьком

Не хочу приводить в качестве примеров правоты Толстого известных мне современных писателей, поскольку как их ни раскручивают издатели, а реальный их авторитет сегодня очень невелик ввиду убийственно-резкого сокращения числа читателей. Но недавно мне в качестве доказательства необычной злобности(?) русского народа привели в пример М. Горького: «Будучи главным певцом бомжей в СССР и хорошо народ знавший, он написал знаковую статью «О русском крестьянстве»».

Я просмотрел эту работу Горького, и этот донельзя раскрученный русский писатель стал для меня не просто не интересен (как раньше), а уже вызвал отвращение из-за «сумасшедшей» уверенности Горького в том, что он «призван учить людей, сам не зная, чему». В данном произведении как на ладони видна писательская наглость Горького, описанная выше в цитате Л. Толстого.

Как водится, ещё до изучения творчества Горького в школе, я прочел его «Детство. В людях. Мои университеты» - там про пацанов и пацану было интересно. В школе заставили прочесть «Мать», «В.И. Ленин», пьесу «На дне» и выучить наизусть «Песню о соколе» и «Песню о буревестнике». И это чтиво в школе настолько отвратило от этого писателя, что дальше я и не пробовал взять в руки его книги или читать что-то, что написал Горький.

Сейчас писателей, пишущих романы и вообще что-то «художественное» - десятки тысяч, и с точки зрения лёгкости чтения они пишут гораздо лучше и гораздо интереснее «классиков», в том числе и Горького. Пусть в меньшем числе, но такие были и во времена Горького, да и писал Горький не о богеме. Тогда почему интеллигенты раскрутили в качестве гения русской литературы его? Почему, к примеру, не распиарили повести строителя железных дорого России, Н. Гарина-Михайловского?

Напомню, что во все времена реальные труженики России и СССР – офицеры, инженеры, врачи, учёные и т.п. - протестовали против того, чтобы их называли интеллигентами, широко известно Гумилёвское: «Ну, какой же я интеллигент — у меня профессия есть, и я Родину люблю!».

И паразитам-интеллигентам во все времена требовалось показать свою пользу. А как её показать, если ты бездельник? Посему думаю, что в раскрутке Горького была эта же «революционная» потребность, которая была для всей бездельной «передовой», «народной» интеллигенции – прославление интеллигенции «от противного». Прославление на фоне мерзости русского народа: если и есть что-то хорошее в русских, так это мы – интеллигенты!

Ведь русские интеллигенты не делали открытий, не делали изобретений, не строили мосты, не разрабатывали новых методов лечения – эти паразиты болтали и «устраивались» на шее народа в информационном пространстве России благодаря глупости царской администрации и засилью дворянства. Но будучи по своей сути паразитами, интеллигентам требовалось как-то обозначить и свою полезность, и они обозначали её «заботами о народе», а эта забота имела вид болтовни о том, какой же этот русский народ тупой, какой пьяный, какой ленивый и как же ему нужна для его счастья вся эта умная русская интеллигенция.

Смотрите, во времена Горького огромными по тем временам темпами развивалась промышленность России – строились железные дороги, мосты, корабли, промышленные предприятия и города. И строились не святым духом, а умом и трудом граждан России. Но у Горького есть хоть одно произведение, которое описывало бы этих творцов?

Нет, на радость интеллигенции, Горький описывает Челкашей и трагедии этих уродов со «дна». И всё творчество Горького посвящено или примитивно-натужному восхвалению революционной интеллигенции и «рабочего класса», либо убогим обывательским дрязгам купечества, попов и всё той же интеллигенции.

Не знаю почему, но на память приходит пример с К. Циолковским, и даже не с его космическими изысканиями. Циолковский в это время настойчиво писал в Военное министерство, предлагая вооружить армию России дирижаблями, в том числе и своей конструкции. И военное ведомство не единожды собиралось, рассматривало его предложение, обсуждало его, и всё же признало воздухоплавание бесперспективным, в результате Россия вошла в Первую мировую войну с самым большим количеством самолётов (что, впрочем, в ходе воны было бездарно использовано).

Понимаете? Пусть и немного, но ведь были и в России люди, которые творили, как Циолковский, почему же они не стали героями «пролетарского писателя»?!

Да, собственно, что именно представлял из себя «пролетарский писатель», хорошо видно по домику, в котором он жил с 1931 года, вернувшись в СССР из снятого для него за деньги пролетариев поместья в Италии.

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Это сколько же этого пролетарского писателя должно было обслуживать горничных, садовников, дворников в этом домике? Это сколько же пролетариев могло отдыхать в хижине этого пролетарского писателя?

На мой взгляд, Горькому плевать было на пролетариев всего мира, Горький аж из шкуры вылезал, чтобы его приняли в число российской, а потом советской интеллигенции.

Издевательство над народом

И я пришёл к этой уверенности, ознакомившись с его работой «О русском крестьянстве». История с написанием этой работы выглядит так. Только окончилась Гражданская война в Европейской части России, пролетариату России требовался каждый работник, был апогей разрухи, начался голод, а Горький собирает чемоданы и уезжает за границу, и там в Берлине пишет и издаёт этот тупой пасквиль, лишённый не просто элементарной честности, - лишённые проблесков ума. В СССР, кстати, эта работа никогда не издавалась.

Немного критики этого пасквиля.

Честно говоря, меня сильно удивило, что Горький всю эту работу «доказывает», что русский крестьянин по своей природе исключительно злобен и жесток, даже «историческое доказательство» привёл:

«Это было в 1606 году; московские бояре только что затравили талантливого царя Бориса Годунова и убили умного смельчака, загадочного юношу, который, приняв имя Дмитрия, сына Ивана Грозного, занял Московский престол и, пытаясь перебороть азиатские нравы московитян, говорил в лицо им:

«Вы считаете себя самым праведным народом в Мире, а вы — развратны, злобны, мало любите ближнего и не расположены делать добро»».

Горького не смущает, что он не только безапелляционно признаёт за истину никак не доказанную болтовню сомнительного исторического персонажа, которому, в его рискованном положении, нельзя было говорить подобное подданным, но Горького и не смущает, что даже если бы эта болтовня была правдой, то ведь это выводы сопляка, не видевшего этого самого русского народа и ничего о нём не знавшего.

Ну, а услышав в тылу Красных рассказы нескольких участников Гражданской войны о вызванных братоубийственной войной отдельных зверствах (а эти участники для такого случая, вспоминали, а скорее, и выдумывали, понятное дело, рассказы позабористее), Горький убеждает русскую эмигрировавшую интеллигенцию с дворянством, а заодно и западного читателя, что русский крестьянин органически злобен и ему кого-то убить или замучить как раз плюнуть.

Ну, к примеру, как американцам.

Вот иллюстрация. В 1943 году американцы, выбив японцев, высадились на Соломоновых островах, и как видите на фото, не просто убили попавшего им в руки пленного японца, а выбив ему зубы отрезали голову, насадили её на кол и ещё и радостно сфотографировали.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/8/5/2/17061258.jpg

Вот и русские крестьяне такие, и ещё хуже, - убеждал Горький русскую эмигрантскую интеллигенцию, а заодно, повторю, и иностранцев. Хотя переберите все архивы Гражданской войны в России, но вы подобных фото не найдёте.

Ну, хоть бы попробовал сравнить: в своей истории и русские в Сибири и на юге, и англо-саксонцы на Американском континенте расширяли свои владения, понятно, что за армиями обеих государств шли крестьяне заселять эти земли. И у англо-саксонцев практически все индейцы вырезаны, а у русских местные народы только расплодились. О чей злобности писать надо?

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Но Горький пишет о злобности русских крестьян.

Ну и как же Горькому не порадовать русского интеллигента выводом, что русский крестьянин крайне ленив? И вот бла-бла-бла Горького на эту тему:

«Спора нет — прекрасно летом «живое злато пышных нив», но осенью пред пахарем снова ободранная голая земля и снова она требует каторжного труда. Потом наступает суровая, шестимесячная зима, земля одета ослепительно белым саваном, сердито и грозно воют вьюги, и человек задыхается от безделья и тоски в тесной, грязной избе. Из всего, что он делает, на земле остается только солома и крытая соломой изба — ее три раза в жизни каждого поколения истребляют пожары.

Технически примитивный труд деревни неимоверно тяжел, крестьянство называет его «страда» от глагола «страдать»».

Этот русский «специалист» по крестьянству, слово «страда» знает, но понятия не имеет, что страда - это краткий период уборки не просто урожая, а только и исключительно зерновых. Уборка картофеля – это уже не страда. Убирать зерновые надо быстро, иначе они осыпятся, отчего период этот в несколько летних недель самый тяжёлый по интенсивности работы. Но в данном случае, Горькому надо было бы «или крестик снять, или трусы надеть», поскольку у него крестьяне в одном абзаце и каторжно работают, и одновременно шесть месяцев задыхаются от безделья.

И это по Горькому задыхались от безделья те самые крестьяне, трудом которых в России было построено всё – от городов до железных дорог!

Этот «русский» писатель ни чёрта не знал, как и чем живёт 80% населения России! А как пролетарский писатель, Горький ни чёрта не знал жизни рабочих.

Ему бы вместо того, чтобы шататься по притонам, хотя бы год пожить в деревне, пройдя весь круг крестьянских работ, а он слушал и собирал рассказы (если не сам придумывал) каких-то удивительных придурков, типа:

«— Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легко жить будет, а то — замаяли вы нас!», - это типа русские крестьяне так относились к образованию и образованным. Тут надо сказать, что некоторые образованные действительно заслуживали того, чтобы их «срезали», но вот в эти же годы Гражданской войны Софья Федорченко, медсестра, а не раскрученный «пролетарский» писатель, записывала в госпиталях совершенно иные мысли и откровения русских крестьян, солдат Гражданской войны:

«Темны мы не по своей вине. Я с малых лет ученье любил, сам себя грамоте обучил, а что я за помощь в этом деле видел? …И дальше, только захоти, до самого высшего разума доучиться можно».

«Я дома учился, каждый день к Николаю Ивановичу ходил отдельно. Очень меня за способности любил, ко всему я был способный. Починить часы и то сумел сразу».

«Не приучены мы править, однако можем выучиться не хуже других».

«Нам наука не страшна. Наше житье такое было, что всякую науку перетерпеть можем».

«Когда я читать стал, ничему я плохому не выучился. Нашему разуму плохие книги не понять».

«Сказать, все переменится, и жизнь слегчим, и учиться станем, и иностранцы уважать станут».

«Я немцу его умелость прощаю, я бы у него и поучиться захотеть смог. А не прощаю я ему, что он тебя ну просто и за полено не считает, ну просто как бы и не видит тебя вовсе».

«К лету всего накопили мы вдосталь, привел нам атаман учителя из местечка, приказал нам учиться».

«Нашего брата учить куда выгодней, чем господ. Мы-то уж ухватимся учиться, только допусти. Мы-то уж не баловни».

«Работы непочатый край, на всякий вкус, - образованья же никакого. Первое дело – учиться».

Но зато Горький: «…исходя из крепко сложившегося убеждения, что вся русская интеллигенция, мужественно пытавшаяся поднять на ноги тяжелый русский народ, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, — вся интеллигенция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой».

То есть, по Горькому, не интеллигенция обязана была своими талантами на сказочно богатой земле поднять жизненный уровень народа, - нет! Это бесталанный русский народ превратил бедную интеллигенцию в жертву, вместо того, чтобы облагодетельствовать этих паразитов.

Это надо же!

Паразиты на теле народа

И ведь Горький под названием «интеллигент» хвалит толпу болтливых дебилов, захвативших информационное пространство России и мечтающих залезть и во власть, чтобы там по привычке безответственно болтать, как и Горький, громкие слова, не понимая о чём эти слова.

Я уж не говорю об открытиях или изобретениях, или об организации производства чего-либо – понятное дело, тупой русской интеллигенции это было не по уму. Я уж не говорю, что интеллигентам стоило хотя бы на год поселиться в деревне и понять, как там и что с крестьянством, к примеру, стоит ли без конца выть о его пьянстве? Органически ленивым интеллигентам было «западло» общаться с быдлом.

Но хотя бы почитать ситуацию на селе у тех писателей, кто там жил, можно было? Скажем, у А. Энгельгардта? И ведь читали, да тупые – ничего не поняли из прочитанного.

Всё им во власть залезть хотелось, чтобы крестьян облагодетельствовать на западный манер - революцией, а ведь на деле всего и требовалось убедить царя не собирать подати с крестьян сразу после уборки урожая, когда спекулянты резко снижали цены на хлеб, разоряя этим крестьян, а растянуть сбор податей, скажем, с сентября по март, и этим дать крестьянам даже в неурожайные годы заработать на эти подати царю отхожими промыслами. Всего-то и надо было создать реальный крестьянский банк во всех сёлах, чтобы выдавать крестьянам кредиты под установленные в России 6% годовых, а не отдавать крестьян в руки помещиков и кулаков, которые за кредит требовал бесплатно обрабатывать их земли, получая в итоге 200-400% годовых.

Начитавшись таких же болтливых и тупых философов, как Горький, интеллигенция вопила о счастье для народа, а на самом деле народ ей был безразличен. Безразличен народ был и Горькому.

Интересно, что Горький, являясь в СССР как бы богом художественной литературы, даже как бы организовывал писателей идти к интересным людям – инженерам, изобретателям, руководителям, - подробно расспрашивать о деталях их творчества, и писать романы, имея на руках реальные факты, которые были бы интересны читателям. Я даже знаю одного такого – А. Бека – и его интереснейший роман «Жизнь Бережкова», основанный на жизни конструктора авиамоторов, А. Микулина. Но до американца, Артура Хейли, в СССР так никто и не дошёл. Руки пачкать российской интеллигенции – «западло»!

А что касается самого Горького, то все его послереволюционные пьесы и романы посвящены жизни только той среды, в которой он вращался до революции – купцов и бездельных интеллигентов. Советский Союз развивался бешенными темпами, а у «пролетарского» писателя в героях ни одного творца, - всё какие-то пронафталиненные тени прошлого.

***

Но вернусь к началу. Этот пасквиль Горького о крестьянах оскорбителен только для него – для самого Горького. Особенно оскорбительно то, что Горький не критиковал крестьян (что можно было бы сделать внутри страны) – Горький позорил русский народ в угоду самой паразитической прослойке русского общества – в угоду интеллигенции.

И этим Горький прекрасно показал, что писатели, как на них привыкли смотреть русские интеллигенты, в своей массе – это работники ничтожного и вредного труда.